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Қоғам

Тоқаев Дженсен Хуангты І дәрежелі “Достық” орденімен марапаттады

Тоқаев Дженсен Хуангты І дәрежелі “Достық” орденімен марапаттады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 18:47 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Дженсен Хуангты І дәрежелі “Достық” орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Дженсен Хуангқа бұл марапат Қазақстанда жасанды интеллектінің дамуына үлес қосқаны үшін табысталды.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы NVIDIA компаниясының негізін қалаушы және президенті Дженсен Хуангты қабылдағанын хабарлаған едік.

NVIDIA басшысы Қазақстанды жасанды интеллектінің әлемдік хабына айналдыруды ұсынды.

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Айдос Қали
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