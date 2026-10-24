Республика күнінде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде екпіні 15 м/с. Облыстың батысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Орал қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Атырау облысының батысында, оңтүстігінде күндіз шаңды дауыл күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Өскемен қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Абай облысының орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с, кейде 23-28 м/с. Түнде облыс бойынша 3-8 градус үсік күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қаласында түнде 5-7 градус үсік күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Петропавл қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында күндіз шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с, күндіз 15-20 м/с, облыстың шығысында екпіні 23-28 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, орталығында 3 градус үсік күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қаласында күндіз шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының таулы аудандарында түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с, Алакөл көлдері ауданында кей уақыттарда 23-28 м/с. Түнде 5-10 градус үсік күтіледі. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Талдықорған қаласында түнде 8-10 градус үсік күтіледі.
Алматы облысында шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың шығысында, орталығында, таулы аудандарында екпіні 17-22 м/с. Түнде облыс бойынша 1-6 градус үсік күтіледі. Алматы қаласында түнде 2-4 градус үсік күтіледі. Қонаев қаласында шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 18 м/с. Түнде 2-4 градус үсік күтіледі. Іле Алатауында (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтарында) шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, түнде екпіні 17-22 м/с.