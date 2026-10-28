#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+7°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+7°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Қазақстанға кірудің жаңа тәртібі күшіне енді

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Қазақстандық FlyArystan әуе компаниясы визасыз режиммен елге келетін шетел азаматтарына арналған QazETA электронды рұқсатын енгізу тәртібіне қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа талаптар 2026 жылғы 24 қазаннан бастап қолданысқа енді. Алайда QazETA жүйесі кезең-кезеңімен іске қосылады.

QazETA рұқсаты тегін рәсімделеді және 180 күнтізбелік күн бойы жарамды болады.

Өтінішті цифрлық платформа арқылы елге келетін жоспарланған күннен кемінде 72 сағат бұрын беріп, жеке басын растау қажет. Шекарада рұқсат рәсімделген паспортты көрсету керек.

2026 жылғы 1 қарашадан бастап QazETA рұқсатының бар-жоғы Ақтау халықаралық әуежайында, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап Астана мен Алматы әуежайларында, ал 2027 жылғы 1 наурыздан бастап қалған өткізу бекеттерінде тексеріледі.

"Бұл кезеңде рұқсаты жоқ шетелдіктердің Қазақстанға кіруіне тыйым салынбайды. Оларға рұқсатты рәсімдеу қажет екені түсіндіріледі. 2027 жылғы 1 шілдеден бастап QazETA міндетті болады. Онсыз Қазақстанға кіруге рұқсат берілмейді", – деп хабарлады FlyArystan баспасөз қызметі.

Айта кетейік, 16 жасқа толмаған балаларға, 65 жастан асқан адамдарға, Қазақстанның қолданыстағы визасы бар азаматтарға, уақытша тұруға рұқсаты немесе тұруға ықтиярхаты бар шетелдіктерге, сондай-ақ әуежайдың транзиттік аймағынан шықпайтын жолаушыларға бұл рұқсат қажет емес.

Жалпы, QazETA рәсімдеуден босатылатын адамдардың 29 санаты қарастырылған. Алайда жеңілдікті пайдалану үшін оны растайтын құжаттар қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бұл оқиға әлеуметтік желіде тарап кеткен видеоға түсіп қалған.
16:53, 12 қыркүйек 2024
FlyArystan шыдамсыз жолаушыны сотқа беріп, 9 миллион теңге өндіріп алды
Әуе билеті, Шымкент, ұшақ, кешігу
20:01, 19 желтоқсан 2023
Шымкентке қатынайтын барлық әуе рейсі кешіктірілуі мүмкін екені ескертілді
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы
10:25, 08 қыркүйек 2025
FlyArystan жолаушыларға маңызды ұсыныс жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:07, Бүгін
Казахстанская борчиха Баянова рассказала об эмоциях после завоевания "бронзы" ЧМ-2026
Фото: КФФ
18:45, Бүгін
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на матчи Лиги наций УЕФА
Чемпионат мира по борьбе
18:35, Бүгін
Почему Ризабек Айтмухан может не войти в тройку сильнейших на домашнем чемпионате мира
Фото: НОК РК
18:16, Бүгін
Казахстанская борчиха Баянова одолела белоруску в схватке за "бронзу" ЧМ-2026 в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: