Тоқаев Түркияға ресми сапармен барды
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мемлекет басшысын Анкара қаласындағы Этимесгут әуежайынан Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған күтіп алды.
Қазақстан Президентінің келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеді.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Режеп Тайип Ердоғанның шақыруымен Түркия Республикасына ресми сапармен баратынын хабарлаған едік.
Анкарада мемлекеттер басшылары кеңейтілген стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға бағытталған келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Қазақстан Президенті Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитіне қатысады
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