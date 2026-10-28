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#Президент Жолдауы – 2026
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Қоғам

Тоқаев Түркияға ресми сапармен барды

Тоқаев Түркияға ресми сапармен барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 20:00 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 20:00

Сурет: akorda.kz

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 20:00

Сурет: akorda.kz

Мемлекет басшысын Анкара қаласындағы Этимесгут әуежайынан Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған күтіп алды.

Ердоған, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 20:00

Сурет: akorda.kz

Қазақстан Президентінің келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеді.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 20:00

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Режеп Тайип Ердоғанның шақыруымен Түркия Республикасына ресми сапармен баратынын хабарлаған едік.

Анкарада мемлекеттер басшылары кеңейтілген стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға бағытталған келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Қазақстан Президенті Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитіне қатысады

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Айдос Қали
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