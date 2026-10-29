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Қоғам

Көкшетау-Петропавл жолы төрт жолақты болады

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 11:05 Фото: unsplash
2027 жылы Қазақстан үшін маңызды транзиттік маңызы бар Көкшетау – Петропавл автожолын төрт жолақты етіп кеңейту жоспарланып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

24.kz мәліметінше, жолды кеңейту оның өткізу қабілетін арттырып, көлік жүктемесін азайтуға және қозғалыс қауіпсіздігін жақсартуға мүмкіндік береді.

"Қазір бұл – екі жолақты жол. Кеңейтілгеннен кейін ол техникалық санаттың бірінші деңгейіне сай болып, қозғалыс бөлетін жолағы бар төрт жолақты болады. Бұл жолдың өткізу қабілетін арттырып, қозғалыс қауіпсіздігін жақсартуға мүмкіндік береді", – деді "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ облыстық филиалының директоры Хамзат Сұлтанов.

Көкшетау – Петропавл автожолының жалпы ұзындығы шамамен 200 шақырымды құрайды. Бұл жолмен күн сайын жүк көліктерін қоса алғанда, 8 мыңнан астам көлік жүреді.

2026 жылғы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында Қасым-Жомарт Тоқаев республикалық және жергілікті маңызы бар барлық автомобиль жолын сапалы салуды тапсырды. Президент жолдардың сапасы жоғары болуы керектігін айтып, битум мен қиыршықтастың сапасын сылтау етуге болмайтынын атап өтті.

Мемлекет басшысы дамыған көлік-логистика жүйесі болмаса, тіпті қуатты мемлекеттің өзі күйреу шегіне жетуі мүмкін екенін де айтты.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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