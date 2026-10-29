Алматыда гимнастика орталығы салынады
Сурет: gov.kz
Алматының Алатау ауданында Қазақстан гимнастика федерациясының орталығын салу жобасы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 29 қазанда ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мәлімдеді.
Арнайы спорт кешенін №13 шағынаудандағы 3/1 учаскесінде салу жоспарланып отыр.
Министрліктің мәліметінше, орталық құрамына спорттық және көркем гимнастика, батут және аэробты гимнастика, спорттық акробатика залдары, сондай-ақ жарыстар өткізуге арналған әмбебап зал кіреді.
Сонымен қатар жоба аясында хореография және балалар гимнастикасы залдары, медициналық-оңалту орталығы, әкімшілік бөлмелер мен жатақхана қарастырылған.
Жоба құжаттарына сәйкес, кешен негізгі, жастар және жасөспірімдер санатындағы 670-тен астам спортшыны даярлауға арналған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript