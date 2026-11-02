Тоқаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барды
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.
Сапар барысында Мемлекет басшысы Теміртау қаласындағы бірқатар әлеуметтік және өндірістік нысанды аралайды.
Сонымен қатар Президент өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму барысымен танысады.
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