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#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
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Қоғам

Тоқаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барды

Тоқаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 11:47 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.

Сапар барысында Мемлекет басшысы Теміртау қаласындағы бірқатар әлеуметтік және өндірістік нысанды аралайды.

Сонымен қатар Президент өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму барысымен танысады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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