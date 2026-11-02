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#Президент Жолдауы – 2026
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Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
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Қоғам

Алматыда қараша айының басында ауа температурасы +18°С-қа дейін көтеріледі

Улица Панфилова, пешеходная улица, Казахский Национальный театр оперы и балета им. Абая, театр имени Абая, Алматы, виды города Алматы, город Алматы, осень в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 15:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 3, 4 және 5 қарашада Алматы мен Шымкент тұрғындарын жылы ауа райы қуантады. Қалаларда ауа температурасы тиісінше +18°С және +20°С-қа дейін көтеріледі. Ал Астанада түнде үсік жүреді. Күндіз ауа температурасы +9°С-қа дейін жылынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

3 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Түнде және таңертең тұман түседі. Желдің бағыты құбылмалы, жылдамдығы 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде -2...-4°С, күндіз +5...+7°С болады.

4 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -5...-7°С, күндіз +5...+7°С болады.

5 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде -5...-7°С, күндіз +7...+9°С болады.

Алматы

3 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, күндіз +16...+18°С болады.

4 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, күндіз +16...+18°С болады.

5 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды. Таңертең және күндіз кей уақытта жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, күндіз +13...+15°С болады.

Шымкент

3 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде +4...+6°С, күндіз +18...+20°С болады.

4 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6...+8°С, күндіз +18...+20°С болады.

5 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, түнде жаңбыр жауады. Түнде және таңертең тұман түседі. Шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6...+8°С, күндіз +18...+20°С болады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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