Алматыда қараша айының басында ауа температурасы +18°С-қа дейін көтеріледі
Астана
3 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Түнде және таңертең тұман түседі. Желдің бағыты құбылмалы, жылдамдығы 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде -2...-4°С, күндіз +5...+7°С болады.
4 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -5...-7°С, күндіз +5...+7°С болады.
5 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде -5...-7°С, күндіз +7...+9°С болады.
Алматы
3 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, күндіз +16...+18°С болады.
4 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, күндіз +16...+18°С болады.
5 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды. Таңертең және күндіз кей уақытта жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, күндіз +13...+15°С болады.
Шымкент
3 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде +4...+6°С, күндіз +18...+20°С болады.
4 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6...+8°С, күндіз +18...+20°С болады.
5 қараша: Аспанды құбылмалы бұлт торлайды, түнде жаңбыр жауады. Түнде және таңертең тұман түседі. Шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6...+8°С, күндіз +18...+20°С болады.