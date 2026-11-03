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#Президент Жолдауы – 2026
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#Құрылтай
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Қоғам

Президент Жолдауы: Атырауда ақпараттық-түсіндіру кездесулері басталды

Президент Жолдауы: Атырауда ақпараттық-түсіндіру кездесулері басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 10:10 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған Жолдауын түсіндіруге бағытталған ақпараттық-түсіндіру кездесулері Атырау облысында басталды. Осы мақсатта құрылған топ мүшелері өңірдегі түрлі мекеме мен ұйымдардың ұжымдарымен жүздесіп, Жолдауда белгіленген басым бағыттарды талқылауда.

Бүгін Халел Досмұхамедұлы атындағы Атырау университетінде жоғары оқу орнының профессор-оқытушылар құрамы және студенттерімен кездесу өтуде.

Басқосуға Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттары Арман Хайруллин мен Мұса Хайруллиев, Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі Назарбек Қосшиев, Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің басшы орынбасары Айгерим Бекқалиева, Ұлттық экономика вице-министрі Ерлан Сағынаев және Энергетика вице-министрі Ерлан Ақбаров, Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитеті төрағасының орынбасары Әлібек Бекмұхамбетов қатысуда.

Президент Жолдауы: Атырауда ақпараттық-түсіндіру кездесулері басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 10:10

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Кездесу барысында Мемлекет басшысының Жолдауында айқындалған ел дамуының стратегиялық бағыттары, экономиканы жаңғырту, энергетика саласын дамыту, еңбек нарығын жетілдіру, әлеуметтік саясат, экологиялық мәселелер мен адами капиталды нығайту бағытындағы міндеттер сөз болуда.

Президент Жолдауы: Атырауда ақпараттық-түсіндіру кездесулері басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 10:10

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Әсіресе, жоғары оқу орнының оқытушылары мен студенттері үшін білім мен ғылымның ел дамуындағы орны, жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, заманауи технологияларды меңгеру және еңбек нарығының жаңа талаптарына бейімделу мәселелері талқылануда. Осы орайда спикерлер Жолдауда белгіленген міндеттердің салалар бойынша жүзеге асу бағыттарына тоқталып, өзекті мәселелерге қатысты түсінік беруде.

Президент Жолдауы: Атырауда ақпараттық-түсіндіру кездесулері басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 10:10

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Жиын ашық пікір алмасу форматында өтіп, қатысушылар өздерін толғандырған сауалдарын қойып, ұсыныстарын білдіруде.

Ақпараттық-түсіндіру кездесулерінің негізгі мақсаты – Мемлекет басшысы айқындаған міндеттерді қоғамға кеңінен түсіндіру, түрлі сала өкілдерімен пікір алмасу және ел дамуына қатысты бастамаларды ортақ талқылау.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
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Жоба Ақмола облысында бидайды терең өңдеу бойынша тігінен интеграцияланған өнеркәсіптік парк салуды көздейді. Бірінші кезеңде инвестиция көлемі $500-800 млн-ды құрайды, екінші және үшінші кезеңдер 1 млрд-қа бағаланады, ал бірінші кезеңде 3 млн тоннаға дейін кезең-кезеңімен кеңейте отырып, жылына 1 млн тонна бидай өңдеу қуаты бар. Сондай-ақ 2000-ға жуық жұмыс орны ашылады. Жобаның инфрақұрылымдық контуры көмір жылу электр стансасы мен көмір-химия кешенінің құрылысын қамтиды, онда жылына 150-400 мың тонна сұйық аммиак шығару жоспарлануда. Жобаны жүзеге асыру өңдеуші тарапынан астыққа болжамды сұранысты және солтүстік өңірлердің жергілікті ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін тұрақты өткізу арналарын қамтамасыз етеді. Агроөнеркәсіптік кешеннің тағы бір жарқын мысалы — жүгеріні терең өңдеудегі әлемдік көшбасшылардың бірі қытайлық «Fufeng Group» компаниясының инвестициялық жобасы. Жамбыл облысында компания крахмал, лизин, натрий глутаматы және басқа да биоферментация өнімдері өндірілетін индустриялық парктің құрылысын бастады. Инвестицияның жалпы көлемі $800 млн-ды құрайды. «Fufeng» қазақстандық фермерлермен 300 мың тонна жүгеріні жеткізуге офтейк-келісімшарттар жасасты, бұл ауыл шаруашылығы өнімдеріне тұрақты сұранысты қамтамасыз етеді және егіс алқаптарын кеңейтуге әрі өнімділікті арттыруға ынталандырады. Жобаны жүзеге асыру инвестордың өз қаражаты есебінен жүргізіледі. Бұл халықаралық компаниялардың елдің инвестициялық ахуалына деген сенімін және Қазақстанның өндірістік және логистикалық алаң ретіндегі жоғары тартымдылығын білдіреді. Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінде қытайлық серіктестермен тағы бір маңызды жоба жүзеге асырылуда, бұл Түркістан облысында құрғақ көкөністер өндіретін зауыт салу. Инвестор — Қытайдың АӨК өнімдерін терең өңдеу саласындағы көшбасшыларының бірі «Qingdao Wanlin Food» компаниясы. Бірінші кезеңде қуаттылығы жылына 50 мың тонна өнім өндіру іске қосылады. Инвестиция көлемі $90 млн-ға дейін ұлғайтылды, 300 жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Дайын өнім ішкі нарыққа да, ЕО мен АҚШ-қа экспортқа да бағытталған. Болашақта инвестор жобаны еліміздің басқа аграрлық өңірлеріне кеңейтуге ниетті. Өндіруден дайын өнімді шығаруға дейін: кластерлік өндіріске инвестиция көлемі артып келеді 2025 жылғы ТМК саласындағы ең ірі келісімдердің бірі Павлодар және Қостанай облыстарында толық циклді алюминий кластерін құру жөніндегі жобаны жүзеге асыратын қытайлық «East Hope Group» компаниясымен әріптестік болды. Ол шикізатты өндіруден бастап дайын өнімді шығаруға дейін, оның ішінде жылына 2 млн тоннаға дейін алюминий тотығын өңдеуді қамтитын бүкіл өндірістік үдерісті қамтиды. Kazakh Invest ақпараты бойынша, жобаның құны 12 млрд-тан асуы мүмкін, бұл оны Қазақстандағы ең ірі металлургиялық бастама етеді. Жоба энергетикалық нысандардың құрылысын және электр желілерін жаңғыртуды қоса алғанда, инфрақұрылымды дамытуды көздейді. Жобаның мәні тек бір саламен шектелмейді: ол экспортқа бағытталған, жоғары қосылған құнды тұрақты өндірістік тізбекті қалыптастырады. Бұдан бөлек, бұл шамамен 10 мың жаңа жұмыс орнын ашып, өңірлік экономиканың дамуына серпін береді. Сондай-ақ Жамбыл облысында сутегі технологияларын қолданатын толық циклді болат құю зауытының құрылысы бойынша ірі металлургиялық жоба басталды. Инвестор – Қытайдың «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd» компаниясы. Зауыт «Jibek Joly» АЭА аумағында салынады. Жылына 3 млн тоннаға дейін болат өндіру үшін темір кенін қайта өңдеуді қамтамасыз етеді. Инвестицияның жалпы көлемі – $756 млн. Жоба аясында құрылыс кезінде 1,5 мыңға жуық, ал зауыт іске қосылғаннан кейін 2,5 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Өнім Қазақстанның ішкі нарығына бағытталған, сондай-ақ Орталық Азия мен Еуропа елдеріне де жеткізіледі. Өндірістік бағыттан бөлек, жоба Шу қаласында тұрғын үй құрылысы мен әлеуметтік инфрақұрылымды қолдауды да қамтиды. 2025 жылғы жаңа өнеркәсіптік жобалардың ішінде Қызылорда облысында санитарлық-техникалық өнім шығаратын зауыт құрылысы бар. Инвестор – әлем бойынша 78 өндірістік нысаны бар, саланың жетекші халықаралық компанияларының бірі саналатын испандық «Roca Group». Жоба жылына 500 мыңға дейін өнім шығара алатын заманауи кәсіпорынды іске қосуды көздейді. Өнім Қазақстанның ішкі нарығына да, Орталық Азия елдеріне де экспортталады. Инвестиция көлемі – €70 млн еуро, шамамен 300 жұмыс орнын ашу жоспарланған. «Roca Group» жобасы – Еуропа өндірушілерін еліміздің оңтүстік аймақтарына тарту бойынша ең ірі мысалдардың бірі. Ол жергілікті өнеркәсіптік базаның дамуына серпін беріп, жаңа жұмыс орындарын құруға және Қазақстанның Орталық Азиядағы өнеркәсіп орталығы ретіндегі орнын күшейтуге ықпал етеді. 2025 жылғы инвестициялық келісімдер тек сандық өсім ғана емес, Қазақстан экономикасын дамытудағы сапалық өзгерістерді де көрсетіп отыр. Назарда тек капитал тарту емес, тұрақты өндірістік тізбектерді қалыптастыру, экспорттық әлеуетті арттыру және технологияларды игеру. Жаңа жобалар агроөнеркәсіп кешенінен бастап ауыр металлургия мен авиалогистикаға дейін кең ауқымда салаларды қамтып, әртүрлі өңірлерде іске асырылады. Бұл ел экономикасының теңгерімді дамуына ықпал етеді. Осылайша, Үкімет ел экономикасын ілгерілете дамыту үшін жүйелі қадамдарды жалғастырып келеді. Президент қойған міндеттердің тиімді жүзеге асырылуы ең алдымен халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған.
11:34, 28 тамыз 2025
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
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