#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
453.64
508.17
5.59
Қоғам

Қазақстанның оңтүстігінде оқушыны аяусыз соққыға жықты: Денсаулық сақтау министрі оның жағдайын айтты

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 14:49 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2026 жылғы 3 қарашада Үкіметтегі баспасөз мәслихатында Жамбыл облысында жоғары сынып оқушылары соққыға жыққан жасөспірімнің жағдайы туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмарал Әлназарованың айтуынша, жасөспірімнің жағдайы ауыр деп бағаланып отыр. Бала ауруханаға түскен сәттен бастап Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының (ҰШМҮО) мамандары телемедицина арқылы жергілікті дәрігерлерге кеңес беріп, науқастың жағдайын бақылауда ұстап отыр.

"Ол комада жатыр. Бұл – дәрі-дәрмектің көмегімен енгізілген кома. Қазіргі жағдайы оны басқа клиникаға ауыстыруға мүмкіндік бермейді. Жағдайы тұрақталған бойда санитариялық авиация арқылы Астанаға жеткіземіз", – деді министр.

Ол жасөспірімнің сауығуына қатысты болжам айтуға асықпады.

"Қазір бұл туралы айту қиын", – деді Ақмарал Әлназарова.

Оқиға 31 қазан күні кешке Бірлесу-Еңбек ауылында болған. Тоғызыншы сынып оқушысының туыстары оны аяусыз соққыға жығуға "жиналысқа" кешігіп келуі себеп болғанын айтады. Зардап шеккен баланың жақындарының сөзінше, ауылда бейресми иерархия қалыптасқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:52, Бүгін
3 қарашадағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Жедел жәрдем, Қостанай, фельшер, соққыға жығылу, Ақмарал Әлназарова, министр
09:39, 22 желтоқсан 2024
Қостанайда фельдшердің аяусыз соққыға жығылуы: Денсаулық сақтау министрі мәлімдеме жасады
Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация
16:22, 29 сәуір 2025
Денсаулық сақтау министрі Ербаян Мұхтар туралы: Диагнозы өте күрделі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Даулет Орынбасар вошёл в десятку скрытых талантов Football Manager 27
15:33, Бүгін
Даулет Орынбасар вошёл в десятку скрытых талантов Football Manager 27
Елена Рыбакина в компании отмечает Хэллоуин
15:15, Бүгін
Рыбакина показала, как отметила Хэллоуин в Токио после того, как снялась с WTA 500
Назым Кызайбай
15:00, Бүгін
Назым Кызайбай вышла в полуфинал чемпионата Казахстана по боксу
Кёртис Стивенс в нокдауне во втором раунде боя с Геннадием Головкиным
14:53, Бүгін
Он обещал "похоронить" Головкина, но стал мемом: как GGG побил Кёртиса Стивенса (видео)
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: