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#Президент Жолдауы – 2026
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#Құрылтай
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Қоғам

Қазақстандық кәсіпкерлер үшін жақсы жаңалық

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 16:12 Фото: pexels
eGov Business мобильді қосымшасында Мемлекеттік кредиттік бюроның "Кредиттік және сақтандыру тарихының гиді" атты жаңа сервисі пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ баспасөз қызметінің 2026 жылғы 3 қарашадағы мәліметінше, жаңа сервис арқылы кредиттік және сақтандыру есептерін онлайн алуға, кредиттік тарихты және сақтандыру міндеттемелері туралы ақпаратты тексеруге болады.

Сервисті қалай пайдалануға болады?

  • eGov Business қосымшасына кіріп, "Сервистер" бөлімін ашыңыз.
  • "ГКБ. Кредиттік және сақтандыру тарихының гиді" қызметін таңдаңыз.
  • Жеке деректерді пайдалануға келісім беріңіз.
  • Қажетті есепті таңдап, "Жүктеу" батырмасын басыңыз.

Сервисті пайдалану жөніндегі толық нұсқаулық төмендегі карусельде ұсынылған.

Бұған дейін қазақстандықтарға жүргізушілер үшін маңызды құжаттардың бірін қалай қалпына келтіруге болатыны түсіндірілген еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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