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Қоғам

Threads арқылы көмек алудың жаңа жолы: ІІМ қазақстандықтарға үндеу жасады

Threads арқылы көмек алудың жаңа жолы: ІІМ қазақстандықтарға үндеу жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 16:36 Сурет: gov.kz (ЖИ көмегімен жасалған)
Қазақстанның Ішкі істер министрлігі (ІІМ) Threads әлеуметтік желісінде отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған азаматтарға көмек көрсетуге бағытталған "Біз жаныңдамыз. Бізден сұраңыз" атты республикалық акцияны бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 5 қарашада ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің (ӘПК) баспасөз хабарламасында мәлім болды.

"Акция зорлық-зомбылыққа ұшырағанымен, түрлі себептермен полицияға жүгінуге батылы бармайтын азаматтарға, зорлық-зомбылықтың куәгері болған адамдарға, сондай-ақ құқықтық кеңес пен қолдауға мұқтаж жандарға арналған".

Ведомствоның мәліметінше, акция аясында кез келген азамат:

  • ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің Threads желісіндегі ресми парақшасына өтініш қалдыра алады;
  • мамандардан кеңес алып, қажетті түсіндірмелерге жүгіне алады.Өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайда ақпарат тиісті шаралар қабылдау үшін аумақтық полиция бөлімшелеріне жедел түрде жіберіледі.

Сондай-ақ көмекке қолжетімділікті қамтамасыз етуге ерекше назар аударылған. Азаматтарға ыңғайлы болу үшін республиканың барлық өңіріндегі сенім телефондарының, дағдарыс орталықтары мен қолдау қызметтерінің байланыс деректері жинақталған арнайы ақпараттық ресурс іске қосылды.

Смотреть в Threads

Сілтеме арқылы әр азамат өз өңіріндегі қажетті байланыс нөмірлерін тауып, психологиялық, құқықтық немесе өзге де көмек алу үшін қайда жүгінуге болатынын біле алады.

Комитет акцияға мүдделі мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар, дағдарыс орталықтары мен отбасын қолдау орталықтары да тартылатынын атап өтті. Олар өз құзыреті шегінде азаматтардың өтініштеріндегі мәселелерді шешуге көмектеседі.

"ІІМ азаматтарды зорлық-зомбылық фактілеріне бейжай қарамауға шақырады. Егер өзіңізге немесе жаныңыздағы адамдарға көмек қажет болса, үнсіз қалмаңыз. "Біз жаныңдамыз. Бізден сұраңыз" – бұл жай ғана сөз емес, адамның үнін естіртіп, кері байланыс пен нақты көмек алуға мүмкіндік беретін бастама", – деп атап өтті комитет өкілдері.

Бұған дейін Алматыда бес баланың анасы өз-өзіне қол жұмсамақ болғаны хабарланған еді. Туыстарының айтуынша, әйел күйеуінен қорлық көріп, үнемі үрейде өмір сүрген.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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