Алматыда асхана өртеніп, жарылыс қаупі төнді
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 6 қарашадан 7 қарашаға қараған түні Алматының Түрксіб ауданында бір қабатты асхана ғимаратынан өрт шықты. Ішінде газ баллондары болған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Рихард Зорге көшесіндегі өрт туралы хабарлама "112" жедел қызметінің пультіне түскен. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар асхана ғимаратының шатыры мен бірінші қабаты өртеніп жатқанын анықтаған.
Өртті сөндіру кезінде құтқарушылар ғимарат ішінен жеті газ баллонын алып шықты. Оның бесеуінің көлемі – 50 литрден, ал екеуінікі – 20 литрден болған.
"Осылайша, қосымша қауіптің алдын алуға мүмкіндік туды. Өрт толық сөндірілді", – делінген хабарламада.
Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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