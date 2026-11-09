#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

Қарағандылық Кернебаевтар отбасы "Мерейлі отбасы – 2026" республикалық байқауының жеңімпазы атанды

Қарағандылық Кернебаевтар отбасы &quot;Мерейлі отбасы – 2026&quot; республикалық байқауының жеңімпазы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 09:24 Сурет: Қарағанды қаласының әкімдігі
Қарағандылық Кернебаевтар отбасы "Мерейлі отбасы – 2026" республикалық байқауының жеңімпаздары қатарынан көрінді. Биыл байқауға қатысу үшін 3,5 мыңнан астам өтінім түскен.

Астанада өткен финалдық кезеңге өңірлік іріктеулерде жеңіске жеткен 20 отбасы қатысты. Олардың әрқайсысына естелік мүсінше мен 2 миллион теңгенің сертификаты табысталды.

Кернебаевтар әулетінің тарихы білім мен ғылым саласына еңбек сіңірген бірнеше буын өкілдерін біріктіреді. Бұл отбасында білімге ұмтылу, еңбекқорлық және үлкенге құрмет көрсету басты құндылықтарға айналған.

Қарағандылық Кернебаевтар отбасы "Мерейлі отбасы – 2026" республикалық байқауының жеңімпазы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 09:24

Сурет: Қарағанды қаласының әкімдігі

Әулеттің үлкені Сапар Кернебаев әр жылдары оқытушы, агроном болып еңбек етіп, өсімдіктерді қорғау басқармасын басқарған. Жұбайы Несібелді Түсіпбаевамен бірге бес бала тәрбиелеп өсірген. Бүгінде олардың 11 немересі мен үш шөбересі бар.

Отбасылық дәстүрді ұлы Айдын Кернебаев жалғастырып келеді. Ол – жетекші ғылыми қызметкер, PhD дәрежесінің иегері, қауымдастырылған профессор. Ғылыми зерттеулері агроөнеркәсіп кешеніне жасанды интеллект технологияларын енгізуге бағытталған.

Қарағандылық Кернебаевтар отбасы "Мерейлі отбасы – 2026" республикалық байқауының жеңімпазы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 09:24

Сурет: Қарағанды қаласының әкімдігі

Ғалымның жетістіктері қатарында "Жас ғалым" гранты, "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағы және "Қазақстанның 100 жаңа есімі" республикалық жобасындағы жеңісі бар. Ғылыми жұмыстарының нәтижелері Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы саласында басқарушылық шешімдер әзірлеуде қолданылуда.

Айдын Кернебаевтың жұбайы Айжан Шохабаева 15 жыл бойы Е. А. Бөкетов атындағы университетте оқытушылық қызмет атқарған. Қазіргі уақытта экономика мамандығы бойынша докторантурада білім алуда.

Қарағандылық Кернебаевтар отбасы "Мерейлі отбасы – 2026" республикалық байқауының жеңімпазы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 09:24

Сурет: Қарағанды қаласының әкімдігі

Ерлі-зайыпты бес бала тәрбиелеп отыр. Тұңғыш ұлы Альтаир Назарбаев Университетінде оқып, биология саласында ғылыми зерттеулермен айналысады. Қызы Әлиана да ғылыми-зерттеу жұмыстарына қызығушылық танытады. Ата-анасы әр баланың қабілеті мен қызығушылығын дамытуға ерекше мән береді.

Қарағандылық Кернебаевтар отбасы "Мерейлі отбасы – 2026" республикалық байқауының жеңімпазы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 09:24

Сурет: Қарағанды қаласының әкімдігі

2014 жылдан бері өткізіліп келе жатқан "Мерейлі отбасы" байқауы отбасылық құндылықтарды нығайтуға, ұлттық дәстүрлерді сақтауға және бала тәрбиесіндегі үздік үлгілерді насихаттауға бағытталған.

Кернебаевтар отбасының жеңісі Қарағанды қаласы үшін маңызды жетістік әрі тұтас әулеттің білім мен ғылымды дамытуға қосқан үлесінің жоғары бағалануы болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Марапаттау рәсімі, Астана, Мерейлі отбасы, байқау, Мәулен Әшімбаев
19:38, 06 қыркүйек 2024
Мемлекет басшысы "Мерейлі отбасы" ұлттық байқауының жеңімпаздарын құттықтады
Халықаралық Отбасы күніне орай «Отбасы орталығында» зиялы қауым өкілдері, «Мерейлі отбасы» байқауының әр жылдардағы жеңімпаздары, үлгілі және жас отбасылар, ҮЕҰ және БАҚ өкілдері қатысуымен мерекенің мәнін айшықтайтын іс-шара ұйымдастырылды.
10:00, 16 мамыр 2024
Қызылорда облысында Мерейлі отбасылар құрметке бөленді
Отбасы күні, Қазақстан, отбасылық құныдылқтар, ұлттық құндылықтар, статистика
10:37, 13 қыркүйек 2026
Отбасы күні: Қазақстанда отбасылық және ұлттық құндылықтар қалай дәріптеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мария Шурочкина в бассейне
11:44, Бүгін
В тяжёлом состоянии находится олимпийская чемпионка Шурочкина после пожара в Москве
Таеквондо
11:12, Бүгін
Определились чемпионы Казахстана по таеквондо 2026 года среди взрослых
Арина Соболенко с кубком в руках
11:02, Бүгін
"Её стиль сбивает с толку ритм Соболенко": озвучен прогноз на матч Арины с Муховой
Андреева и Мартинес дурачатся на камеру
10:22, Бүгін
Навратилова оценила шансы Андреевой на победу на Итоговом турнире WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: