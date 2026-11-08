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#Президент Жолдауы – 2026
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Қоғам

Тоқаев Польша Президентіне көңіл айтты

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 19:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мемлекет басшысы Польша Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Краков қаласындағы атыс салдарынан адамдардың қаза табуына байланысты Польша Президенті Кароль Навроцкийге көңіл айтты.

Мемлекет басшысы аталған қастандықты қатаң айыптап, Польша халқына қиын сәтте қолдау білдіретінін, сондай-ақ зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілеулес екенін жеткізді.

Еске салайық,2026 жылғы 7 қарашада Польшаның Краков қаласындағы Бас базар алаңы маңында атыс болды. Оқиға салдарынан алты адам қаза тауып, тағы 12 адам ауыр жарақат алды. Зардап шеккендердің арасында екі полиция қызметкері бар.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, күдікті ұстау кезінде жараланған. Ол Польша армиясының бұрынғы әскери қызметкері болып шықты. Шабуыл жасаған адам нөмірсіз көлікпен жүріп, ұзын ұңғылы қарудан оқ атқан.

Күдікті ұсталғаннан кейін оның үйінен тағы бірнеше адамның мәйіті табылған. Бұл ақпарат ұшқышсыз ұшу аппараты арқылы алынған. Қазір аталған дерек тексеріліп жатыр.

Кіші Польша воеводствосының басшысы Ян Кленчар Polsat News телеарнасына берген сұхбатында қаза тапқандар санын растады. Польша премьер-министрі Дональд Туск болған оқиғаны теракт деп атады. Қазір құқық қорғау органдары шабуылдың мән-жайын анықтап жатыр.

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Айдос Қали
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