Жетісу облысының тұрғыны бірден төрт ұл босанды
Сурет: instagram.com/ncagip_kz
Жетісу облысының 31 жастағы тұрғыны Альмира Бекеева бірден төрт ұл баланы дүниеге әкелді. Сирек кездесетін қуанышты оқиға Алматыдағы Ұлттық акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сәбилер 24 қыркүйекте жүктіліктің 30 аптасы 6-күнінде дүниеге келген. Оларға Арлан, Арсылан, Әлихан және Әмірхан деген есім берілді.
Туған кездегі салмақтары 1 400-ден 1 700 грамға дейін болған.
Дәрігерлердің айтуынша, төрт баланың бірден дүниеге келуі – өте сирек кездесетін жағдай. Мұндай оқиға шамамен 600-700 мың босанудың біреуінде ғана болады.
Орталық мамандары сәбилердің өмірге келуі үшін бірнеше ай бойы бақылау жүргізіліп, медициналық топтың бірлескен жұмысы атқарылғанын атап өтті.
Бүгін, 2026 жылғы 10 қарашада, көпбалалы ана жаңа туған төрт ұлымен бірге салтанатты түрде перзентханадан үйіне шығарылды. Оны үйде тағы үш баласы күтіп отыр.
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