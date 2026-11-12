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Қоғам

Ақшасын алып жоғалып кеткен: Алматыда интимдік қызметке қатысты оқиғадан кейін екі ер адам полицияға жүгінді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 11:55 Фото: Zakon.kz
Алматыда интернеттегі хабарландыру арқылы танысқан қызбен кездесуі сәтсіз аяқталған екі ер адам полицияға жүгінді. Интимдік қызмет үшін келісілген ақшаны алған әйел аз уақытқа шығып келетінін айтып, сол күйі оралмаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 11 қарашада Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға Алатау ауданында болған. Ер адамдар интернеттен интимдік қызмет көрсету туралы хабарландыру тауып, қызбен кездесуге келіскен.

Кездесу қалалық қонақүйлердің бірінде өткен. Келісілген ақшаны алған әйел ер адамдардан өзін біраз күте тұруды сұрап, аз уақытқа шығып келетінін айтқан.

"Алайда ол қайтып оралуды ойламаған. Ер адамдар оны өз бетінше іздей бастап, көп ұзамай әйелді шағын азық-түлік дүкендерінің бірінен тапқан", – делінген Полиция департаментінің хабарламасында.

Осыдан кейін олар полиция шақырған. Оқиғаға қатысушылардың барлығы аудандық полиция басқармасына жеткізілді.

Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Әр тараптың әрекетіне құқықтық баға беріледі.

Еске салайық, 2026 жылғы 5 қазанда Алматыда күмәнді пәтердің қызметі әшкереленгені хабарланған болатын. Жалға алынған тұрғын үйге кірген полицейлер ол жерден 20 мен 35 жас аралығындағы төрт әйелді анықтаған. Алдын ала мәлімет бойынша, олардың әрқайсысы белгілі бір міндет атқарған: біреуі әкімшілік жұмыстармен айналысса, екіншісі тапсырыстар қабылдаған, ал қалған екеуі интимдік қызмет көрсеткен деген болжам бар.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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