"Көктайғақ, тұман, қатты жел". Жұмада еліміздің 17 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Атырау облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Атырауда 13 қарашада күндіз оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-18 м/с құрайды.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде көктайғақ, ал түнде және таңертең облыстың шығысында, оңтүстігінде тұман болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Жезқазғанда да 13 қарашада түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ, ал түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Қарағандыда 13 қарашада түнде көктайғақ болады, сондай-ақ түнде және таңертең тұман түседі деп болжанады.
Алматы облысының оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда 13 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Қонаевта 13 қарашада түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Маңғыстау облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, орталығындағы екпіні 15-20 м/с құрайды. Ақтауда 13 қарашада оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Жамбыл облысының солтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарындағы екпіні 15-20 м/с дейін жетеді.
Түнде және таңертең Жетісу облысының солтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында тұман түседі, көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз Алакөл көлдері ауданындағы кей уақыттарда екпіні 23-28 м/с дейін жетеді. Облыстың оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі, көктайғақ болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Оралда 13 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, түндегі екпіні - 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі, көктайғақ болады деп күтіледі. Өскеменде 13 қарашада түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде көктайғақ болады деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде оңтүстіктен соққан желдің екпіні 15-18 м/с құрайды. Ақтөбеде 13 қарашада көктайғақ болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және таңертең Қызылорда облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 13 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, таулы және тау бөктерлі аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Шымкентте және Түркістанда 13-14 қарашада түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Павлодарда 13 қарашада тұман болатыны болжанады.
Түнде және таңертең Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша 2026 жылғы 13-15 қарашаға арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.