#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-3°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-3°
$
444.3
490.91
5.41
Қоғам

Қазақстанда газбен қамту деңгейі 64,5 пайызға жетеді

Тоқаев Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовті қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 18:32 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа отын-энергетика кешенін дамытудың биылғы он айдағы негізгі нәтижелері, жылыту маусымы және алдағы кезеңге арналған жоспарлар туралы есеп берілді.

Президентке жылыту маусымы еліміздің барлық аймағында қалыпты өтіп жатқаны баяндалды. Электр станцияларын жөндеуге арналған қаржы 384 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылды. Негізгі жабдық пен желілер жөнделді, жылу электр орталықтарының тозу деңгейі төмендеді, сондай-ақ қатерлі "қызыл аймақтағы" станциялардың саны беске дейін қысқарды. Электр энергиясын өндіру 10 айда 2,3 пайызға артып, 102,4 миллиард кВт/сағатқа жетті.

Ерлан Ақкенженов Мемлекет басшысына мұнай өңдеу көлемі 4,7 пайызға өскенін және жанар-жағармайдың жалпы қоры 1,2 миллион тоннаға дейін көбейгенін айтты. Отандық битум өндірісі (1,1 миллион тонна) елдің ішкі сұранысын толықтай өтеді. Шымкент мұнай өңдеу зауытының қуатын жылына 12 миллион тоннаға дейін кеңейту және Атырау облысында жаңа мұнай химиясы кешенін салу жобалары қолға алынды.

Жыл соңына дейін халықты газбен қамтамасыз ету деңгейі 64,5 пайызға жетеді. Нәтижесінде 13,2 миллион азамат көгілдір отынның игілігін көрмек. Қашағанда және Жаңаөзенде жаңа газ өңдеу зауыттарының құрылысы жүріп жатыр. Қарашығанақтағы және Қашағандағы екінші газ өңдеу зауыттарының жобасы бойынша EPC-келісімшарттар жасалды.

Мемлекет басшысының Жолдауда айқындаған міндеттерін орындау мақсатында министрлік энергияны көп тұтынатын деректерді өңдеу орталықтары мен жасанды интеллект қажеттіліктерін ескере отырып, еліміздің 2035 жылға дейінгі бірыңғай энергетикалық теңгерімін қайта қарауға кірісті. Ал геологиялық барлауды жандандыру үшін 112 кен учаскесі электронды аукционға шығарылды. Бұл – рекордтық көрсеткіш.

Сонымен қатар Президентке отын-энергетика кешені нысандарының цифрлық телнұсқаларын және 1,2 миллион тұтынушыға көмір жеткізу барысына мониторинг жасайтын бірыңғай платформаны енгізу жөнінде мәлімет берілді.

Кездесу соңында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықты энергиямен және жылумен толық қамтамасыз ету, жанар-жағармай мен көмір нарықтарының тұрақтылығын қатаң бақылауда ұстау, сондай-ақ инвестициялық жобаларды сапалы жүзеге асыру жөнінде бірқатар тапсырма берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
18:41, Бүгін
Ақылы біліктілікті арттыру курстарында мәселе бар – Оқу-ағарту министрі
Тоқаев энергетика министрі Ерлан Ақкенженовті қабылдады
18:01, 03 наурыз 2026
Тоқаев энергетика министрі Ерлан Ақкенженовті қабылдады
Қазақстанда қылмыс деңгейі 15 пайызға төмендеді – Сәденов Президентке есеп берді
15:50, 05 қазан 2026
Қазақстанда қылмыс деңгейі 15 пайызға төмендеді – Сәденов президентке есеп берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Футболка сборной Казахстана на матч со Словакией в Лиге наций
19:11, Бүгін
Исламхан и Алип выйдут в старте Казахстана на матч со Словакией в Лиге наций
Жасулан Амир с золотой наградой Кубка Казахстана по футболу
18:46, Бүгін
19-летний Жасулан Амир подорожал в пять раз и стал самым дорогим игроком КПЛ
Мирра Андреева с титулом Итогового турнира WTA
18:17, Бүгін
"Буду принцессой на пассажирском сиденье": Андреева отреагировала на выигрыш Mercedes
Тамирлан Тлеулес
17:55, Бүгін
Топовые таеквондисты Казахстана выступят в финале Гран-при в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: