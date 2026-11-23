Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында тұман түседі. Оңтүстік-батыстан соққан жел оңтүстік-шығысқа ауысады. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде және шығысында желдің екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Атырау қаласында түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-батыстан соққан жел оңтүстік-шығысқа ауысып, күндіз екпіні 15-18 м/с болады.
Күндіз Жетісу облысының таулы аудандарында жауын-шашын, кей уақытта қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Оңтүстік-батыстан соққан жел облыстың шығысында және таулы аудандарында 15-20 м/с жылдамдықпен еседі.
Күндіз Алматы облысының оңтүстігінде және таулы аудандарында жаңбыр жауып, кей уақытта нөсерге ұласады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында тұман түседі. Батыстан соққан желдің екпіні солтүстікте, оңтүстікте және таулы аудандарда 18-23 м/с болады. Қонаев қаласында батыстан соққан желдің екпіні кей уақытта 18 м/с-қа жетеді.
Түнде Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде және шығысында жауын-шашын (негізінен жаңбыр) болып, көктайғақ болады. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, батысында және оңтүстігінде тұман түседі.
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында тұман болады. Солтүстік-батыстан соққан жел облыстың солтүстігінде, батысында, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында 15-20 м/с жылдамдықпен еседі. Шымкентте кей уақытта тұман түседі. Солтүстік-батыстан соққан желдің түнгі екпіні 15-20 м/с болады. Түркістан қаласында түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыстан соққан желдің түнгі екпіні 15-20 м/с-қа жетеді.
Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауып, тұман түседі, көктайғақ болады. Батыстан, оңтүстік-батыстан соққан жел күндіз облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде 15-20 м/с жылдамдықпен еседі. Петропавлда жаңбыр мен қар жауып, тұман түседі, көктайғақ болады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде және шығысында жаңбыр мен қар жауып, тұман түседі, көктайғақ болады. Оңтүстік-батыстан соққан жел күндіз облыстың батысы мен солтүстігінде 15-20 м/с-қа жетеді. Қостанайда таңертең және күндіз жаңбыр мен қар жауып, тұман түседі.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр мен қар жауады. Күндіз жаңбыр жауып, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында жауын-шашын, кей уақытта қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман түседі. Оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан соққан жел түнде облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде 15-20 м/с, кей уақытта 25 м/с-қа дейін жетеді. Күндіз желдің жылдамдығы 15-20 м/с болып, солтүстікте, шығыста және оңтүстікте екпіні 24-29 м/с болады. Өскеменде күндіз кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан соққан желдің жылдамдығы 15-20 м/с, кей уақытта 25 м/с болады.
Түнде Абай облысының батысында, солтүстігінде және орталығында жаңбыр жауады. Күндіз жаңбыр жауып, облыстың оңтүстігі мен орталығында қатты жаңбыр болады. Оңтүстік-шығыстан соққан жел оңтүстік-батысқа ауысып, 15-20 м/с жылдамдықпен еседі. Солтүстікте, оңтүстікте және облыс орталығында желдің екпіні 24-29 м/с-қа жетеді. Семейде оңтүстік-шығыстан соққан жел оңтүстік-батысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с, кей уақытта 25 м/с болады.
Күндіз Жамбыл облысының таулы аудандарында қатты жаңбыр жауады. Облыстың оңтүстігінде және таулы аудандарында тұман түседі. Оңтүстік-батыстан соққан жел солтүстік-батысқа ауысып, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында және таулы аудандарында 15-20 м/с жылдамдықпен еседі. Жел екпіні 23-28 м/с-қа жетеді. Таразда оңтүстік-батыстан соққан жел солтүстік-батысқа ауысады. Түнде және таңертең желдің жылдамдығы 15-20 м/с, кей уақытта 23 м/с болады.
Түнде және таңертең Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында және орталығында тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан соққан жел облыстың батысында, оңтүстігінде және орталығында 15-20 м/с, күндіз кей уақытта 23 м/с жылдамдықпен еседі. Ақтауда оңтүстік-шығыстан соққан желдің жылдамдығы 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с, күндіз кей уақытта 23 м/с болады.
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман түседі. Солтүстік-батыстан, батыстан соққан жел таңертең және күндіз облыстың шығысында 15-18 м/с-қа жетеді. Жезқазғанда түнде және таңертең тұман болады.
Түнде Қарағанды облысында жауын-шашын жауады. Облыстың батысында кей уақытта қатты жауын-шашын (негізінен жаңбыр) болады. Күндіз солтүстігінде аздаған жауын-шашын, оңтүстігі мен шығысында (негізінен жаңбыр) жауады. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында тұман түсіп, көктайғақ болады. Оңтүстік-батыстан, батыстан соққан жел солтүстікте, шығыста және оңтүстікте 15-20 м/с жылдамдықпен еседі. Қарағандыда түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің таңертең және күндізгі екпіні 15 м/с болады.
Түнде Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде және шығысында жаңбыр мен қар жауады. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында көктайғақ болып, тұман түседі. Батыстан соққан жел оңтүстік-шығысқа ауысып, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде 15-20 м/с жылдамдықпен еседі. Оралда түнде және таңертең көктайғақ болып, тұман түседі. Батыстан соққан жел оңтүстік-шығысқа ауысып, күндіз екпіні 15-20 м/с болады.
Қызылорда облысының солтүстігінде және орталығында тұман түседі. Қызылордада кей уақытта тұман болады.
Түнде Ақмола облысының оңтүстігінде және шығысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында тұман түсіп, көктайғақ болады. Солтүстік-батыстан, батыстан соққан жел күндіз облыстың солтүстігінде және шығысында 15-20 м/с жылдамдықпен еседі. Астанада күннің соңына қарай тұман түседі. Түнде және таңертең тұман болып, көктайғақ болады. Көкшетауда да түнде және таңертең тұман түсіп, көктайғақ болады.