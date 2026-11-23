Павлодарда ер адам полиция бөлімшесінде ойран салды
Фото: pixabay
Павлодарда ер адам полиция бөлімшесіндегі 200 мың теңгенің мүлкін бүлдірді. Оқиғаға қатысты істі әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі сот қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға 1 қарашада таңғы сағат 05:00 шамасында Солтүстік полиция бөлімінің бақылау-өткізу пунктінде болған. Ер адам жұмыс үстелін, мониторды сындырып, компьютерді, ұсталғандардың жеке заттарын сақтайтын шкафты, дабыл түймесін және басқа да жабдықтарды бүлдірген. Сондай-ақ сымдарды үзіп кеткен.
Сотта павлодарлық азамат кінәсін мойындап, жасаған әрекетіне өкінетінін айтты. Сондай-ақ келтірілген шығынды өтеуге уәде берді.
Сот оған 5 тәулік әкімшілік қамаққа алу жазасын тағайындады. Қаулы заңды күшіне енді.
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