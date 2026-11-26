Екінші мүмкіндік болмайды: Бас прокуратура қазақстандықтарға қатаң ескерту жасады
Әңгіме есірткі қылмысына араласу арқылы оңай ақша табуға тырысатындар туралы болып отыр.
Қадағалау органының мәліметінше, есірткі қылмыстарына қарсы күрес аясында есірткіні тарату, жарнамалау және адамдарды заңсыз әрекеттерге тарту үшін белсенді пайдаланылатын цифрлық кеңістікке ерекше назар аударылады.
"Киберқадағалау" жүйесінің көмегімен есірткіні насихаттау белгілері бар 10 мыңнан астам материал анықталып, бұғатталды. Олардың қатарында 6 мыңнан астам интернет-дүкен бар. Сонымен қатар 619 мыңнан астам дропперлік шот бұғатталып, 2,6 миллиард теңгеден астам қылмыстық кіріске тыйым салынды", – деп хабарлады Бас прокуратура.
Ведомство өкілдері есірткі бизнесіне қатысы бар адамдар интернетте жасырын қаламыз деп үміттенбеуі керектігін мәлімдеді. Есірткі сататын интернет-дүкендерге кіру, олардың әкімшілерімен хат алмасу, тапсырмалар алу және қаржылық операциялар жасау цифрлық із қалдырады. Бұл құқық қорғау органдарына есірткі жасырын орындарына орналастырушылар мен курьерлердің жеке басын анықтауға, олардың байланыстарын әшкерелеуге және ақша қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді.
"Бүркеншік аттар мен жалған аккаунттарды пайдалану да адамның қылмыстық әрекетке қатысын анықтауға кедергі келтірмейді. Заманауи технологиялар есірткі желісіне қатысушыларды анықтап, қылмыстық бизнесті ұйымдастырушыларға дейін жетуге мүмкіндік береді", – деп ескертті Бас прокуратура.
Қадағалау органының мәліметінше, көзге оңай көрінетін "жылдам табыстың" соңы қылмыстық жауапкершілікке, бас бостандығынан айырылуға және тағдырдың талқандалуына әкеледі.
Мәселен, Алматыда есірткі заттарын сату мақсатында заңсыз сақтады және оларды жасырын орындарға орналастырды деген күдікпен 15, 14 және 12 жастағы үш кәмелетке толмаған қыз ұсталды. Олар – 7 және 9-сынып оқушылары. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
Тағы бір мысал – Жітіқара қаласының 19 жастағы тұрғыны есірткі сататын интернет-дүкенде "қоймашы" қызметін атқарған. Ұстау кезінде одан шамамен 400 грамм синтетикалық есірткі тәркіленді. Сот үкімімен ол кінәлі деп танылып, жеті жылға бас бостандығынан айырылды.
Рудный қаласында интернет-дүкенде есірткі жасырын орындарына орналастырушы болып жұмыс істеді деген күдікпен 21 жастағы екі адам ұсталды. Олардан шамамен 700 грамм α-PVP синтетикалық есірткісі табылды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
"Бас прокуратура азаматтардың, әсіресе жастардың назарын мынаған аударғысы келеді: есірткі бизнесі екінші мүмкіндік бермейді. Есірткіні жасырын орындарға орналастырушы немесе курьер болып жұмыс істеудің "қауіпсіз қосымша табыс" түрі жоқ. Ауыр зардаптарға әкелмейтін "оңай ақша" да болмайды", – деп мәлімдеді қадағалау органы.
Ведомство өкілдері ешқандай ақша бас бостандығынан айырылуға тұрмайтынын атап өтті. Ойланбай қабылданған бір шешім адамның жылдар бойы алған білімін, жоспарларын, мансабын және болашағын жоққа шығаруы мүмкін.
Еске салайық, 25 қарашада Алматы полициясы есірткі жасырын орындарына орналастырушының ұсталғанын хабарлаған болатын. Тінту кезінде одан тыйым салынған заттар салынған 21 түйіншек табылған.