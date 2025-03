Димаш Құдайбергеннің жаңа әнін әлемнің түрлі еліндегі жанкүйерлері асыға күтіп отыр

Димаш Құдайберген махаббат туралы жаңа ән жазды. Жаңа Love’ s not over Yet деп аталатын тректің релизі мен бейнебаянның премьерасы биыл 8 наурызда өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz әншінің жеке сайтына сілтеме жасап.

Los 40 сайтында тек өзекті және ең жаңа музыкаларды, соның ішінде жастар секторына бағытталған Латын Америкасының он еліндегі бөлімшелері бар ең көп тыңдалатын испан музыкалық радиостанциясы Димаш Құдайберген туралы мақалалар жариялады.

"Love’s not over Yet" атты жаңа әнімен танысуға бір апта ғана қалды. Димаш Құдайбергеннің келесі синглы – бүкіл әлемде, соның ішінде Испанияда жанкүйерлерінің қошеметіне ие болған қазақ әртісінің жанды қойылымын көру үшін басқа елдерге, оның ішінде Венгрияға да барудан тартынбайтын фан-клубы бар. Онда ол үлкен залдарды жанкүйерлерге толтырып, 2017 жылдан бастап dears деген атауға ие болған өз жанкүйерлерінің ерекше махаббатына бөленді".

Бірінші мақалада Love’ s not over Yet атты Димаштың жаңа әні мен My heart will go on әнінің де продюсері болған продюсер әрі композитор Уолтер Афанасьев туралы баяндайды:

"Бұл аты аңызға айналған продюсермен таныс емес адамдар үшін оның басты хиттерінің қатарында My Heart Will Go On, Селин Дионның "Титаникке" арналған аңызға айналған әні және Мэрайя Кэридің All I Want For Christmas Is You әндерін атап өткен жөн".

Сондай-ақ, басылым Х әлеуметтік желісіндегі әншінің жанкүйерлерін қолдауға баса назар аударады:

"Сонымен әншінің жанкүйерлері жаңа әнді шыдамсыздана күтуде. Әдеттегідей, олар оны #NEWSONGRELEASE SOON хэштегімен X трендіне айналдырды. Әншінің әнін ағылшын тілінде тыңдауға деген ұмтылыс тіпті жоғары".

Клиптің тизері шыққаннан кейін жарияланған екінші мақалада клиптің сюжеті талқыланады:

"Димаш Құдайбергеннің Love’ s not over Yet фильмінің алғашқы кадрларын көргенде, көптеген адамдар "Біздің көзімізден еріксіз жас ағатын сияқты" дейді.

"Біз бұл әншінің өзін, оның қойылымдарын көруге келген жанкүйерлерінің жүрегін жаулап алған қарапайымдылығын, мейірімділігі мен харизматикалық тұлғасын көруді асыға күтудеміз.Ол өзінің орасан зор музыкалық талантымен көрермендерді баурап алып қана қоймай, бүкіл әлемде бейбітшілікті қолдайтын жобаларды ұсына білді. Сондай-ақ, оның өнері арқылы қазақша үйренуге және Қазақстанға баруға деген ұмтылыс пен қызығушылықтар көбейе бастады.Бұл жаңа шығарылым оның жаңа жаһандық хиттерінің бірі болатын сияқты", - деп бөлісті автор.