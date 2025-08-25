Қазақстандық әнші "Новая волна" байқауы тарихында алғаш рет жеңіске жетті
Отандық өнерпаз Александр Лим "Новая волна – 2025" халықаралық жас орындаушылар байқауында жеңімпаз атанды. Ол – осы фестивальде жеңіске жеткен алғашқы қазақстандық.
Әртіс әлеуметтік желілерде кавер-видеоларымен танымал болды. Әнші орыс, ағылшын, итальян, түрік және басқа тілдерде хит әндерді орындап, видеолары мыңдаған қаралым жинаған.
2018 жылы Александр "I’m a singer Kazakhstan" байқауына қатысып, жартылай финалға жетті. 2021 жылы ол танымал "Голос Украины" шоуына қатысып, Надежда Дорофееваның жетекшілігімен жасырын тыңдалымнан сәтті өтіп, нокаут кезеңіне дейін өнер көрсетті.
Сондай-ақ тағы бір қазақстандық орындаушы Ерназар Жұбан да жүлделі орынға ие болды. Былтыр ол Витебск қаласында өткен "Славян базары" халықаралық вокал байқауында бірінші орынды жеңіп алған еді. Әнші "Новая волна" додасында лайықты өнер көрсетіп, үшінші орынға ие болды.