#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Мәдениет және шоу-бизнес

"Әбден лайықтысың!": Қазақстандық әнші халықаралық байқауда жеңіске жетті

&quot;Әбден лайықтысың!&quot;: Қазақстандық әнші халықаралық байқауда жеңіске жетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 13:42 Сурет: Instagram/lim_0n
Сахнада Alex Lim деген лақап атпен танымал қазақстандық әнші Александр Лим Ресейдің Қазан қаласында өткен "Новая волна-2025" халықаралық байқауында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Байқау 2025 жылғы 21–26 тамыз аралығында өтті. Екінші орынды красноярлық "Оберег" тобы алды. Ал, үшінші орынды екатеринбурлық Jummy мен қазақстандық Ерназар Жұбан (Yernazar) бөлісті.

34 жастағы Александр Лим бірнеше телешоуларға қатысқан. Дегенмен, көпшілікке желіде танымал әндердің каверлерін орындау арқылы танылды.

Лим марапаттау сәтінің видеосын бүгін, 28 тамызда жариялады. Қазақстандыққа пианист Игорь Крутой құттықтау сөзін айтып, сәттілік тіледі.

"Бірінші орын – Alex Lim (Қазақстан)", – делінген жазбада.

Әншінің жанкүйерлері оның бұл марапатқа әбден лайық екенін айтып, құттықтауларын білдірді:

  • Алға, Қазақстан!
  • Жарайсың!
  • Құтты болсын!
  • Сен кереметсің!
  • Нағыз талант алғаны қуантады!
  • Қазақстандықтар алға!
  • Жеңіс! Тек қана жеңіс!
  • Әбден лайықтысың!
  • Қуаныштымын, жарайсың!

Бұған дейін Алматыда беларусь әншісі Макс Корждың концерті тағы да өтпейтін болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда беларусь әншісі Макс Корждың концерті тағы да өтпейтін болды
Мәдениет және шоу-бизнес
09:54, Бүгін
Алматыда беларусь әншісі Макс Корждың концерті тағы да өтпейтін болды
Қазақстандағы ең ірі музей уақытша жабылады
Мәдениет және шоу-бизнес
15:42, 27 тамыз 2025
Қазақстандағы ең ірі музей уақытша жабылады
Қазақстандық фильм Иорданиядағы кинофестивальде көрермен көзайымы жүлдесін жеңіп алды
Мәдениет және шоу-бизнес
19:28, 26 тамыз 2025
Қазақстандық фильм Иорданиядағы кинофестивальде көрермен көзайымы жүлдесін жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: