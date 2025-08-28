#Қазақстан
Алматыда беларусь әншісі Макс Корждың концерті тағы да өтпейтін болды

Алматыда беларусь әншісі Макс Корждың концерті тағы да өтпейтін болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 09:54 Сурет: Instagram/maxkorzhmus
Алматыда танымал беларусь әншісі Макс Корждың 2025 жылғы 6 қыркүйекке жоспарланған концерті тағы да өтпейтін болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматының Спорттық нысандар дирекциясы жұлдыздың концерті Орталық стадионда өтуі тиіс болғанын, алайда неліктен болмайтынын түсіндірді.

"Дирекцияның ішкі ережелеріне сәйкес, мәдени-көпшілік іс-шараларды өткізуге арналған келісімшарттар тек құзырлы органдар берген рұқсат құжаттарының толық топтамасы болған жағдайда ғана жасалады", – деді ведомства.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, жоспарланған концерт күніне дейін аз уақыт қалды, ал мұндай алаңды дайындау үшін кемі 10-20 күн қажет. Дегенмен, әртіс әлі күнге дейін келісімшарт жасауға негіз бола алатын барлық құжаттарды тапсырмаған.

"Осыған байланысты іс-шараны өткізу заңдық жағынан да, техникалық тұрғыдан да мүмкін емес", – деп түсіндірді ведомство.

Сонымен қатар, дирекцияда атап өтілгендей, ондаған мың көрермен қатысатын ірі концерттердің жиі өткізілуі газонға айтарлықтай салмақ түсіріп, футбол матчтарының сапалы өтуіне кері әсерін тигізеді. Сондықтан Орталық стадион алдағы кезеңде өзінің негізгі мақсатына – спорттық іс-шараларға бағытталмақ.

"Аренада маңызды матчтар өтеді, оның ішінде "Қайрат" футбол клубының УЕФА Чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі ойындары бар...", – деді дирекция.

Билеттерді қайтаруға қатысты барлық мәселелер бойынша қазақстандықтарға концерт ұйымдастырушыларына және сатып алынған орындарға жүгінуді ұсынды.

Бұған дейін Макс Корждың Алматыдағы концерті 2024 жылдың күзінде де өтпей қалған болатын. Әншінің айтуынша, концерт техникалық себептерге байланысты болмаған, өйткені мегаполистің Орталық стадионында спорттық іс-шаралардың тығыз кестесі алаңды дайындауға уақыт қалдырмаған.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
