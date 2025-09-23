#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Қазақстанның тағы бір қаласында жылыту маусымы басталады

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 15:21 Фото: pexels
Қарағанды қаласында 2025 жылғы 25 қыркүйекке қараған түні жылыту маусымы басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жайлы 2025 жылғы 22 қыркүйекте қала әкімі мәлімдеді. 

"25 қыркүйек күні сағат 00:00-ден бастап жылыту маусымы басталады. Бүгінгі күні дерлік барлық желілер суық сумен толтырылған.Жылуды беру процесі белгілі бір уақытты қажет етеді: ең алдымен ЖЭО-3-те қосымша қазандықтарды іске қосу, ЖЭО-1-ді жағу қажет. Кейін желілердегі суық су ЖЭО арқылы өтіп, қыздырылады да қайтадан құбырларға жіберіледі. Осылайша батареялар біртіндеп жылына бастайды — жылудың айналымы осылай жұмыс істейді",- деп жазды ол желідегі жазбасында. 

Қала басшысының айтуынша, жылуға төлем тек ресми түрде үйге жылу берілгеннен кейін ғана есептеледі.

"Нақтырақ айтқанда, жылу үйлерге демалыс күндеріне қарай жетеді. Бұл тұрғындардың өз үйлерінде жылуды қабылдауына мүмкіндік береді. Сондай-ақ демалыс күндері сыртқы ауа температурасы төмендейді",- делінген ақпаратта. 

Алдымен жылу әлеуметтік маңызы бар нысандарға (балабақшалар, мектептер, ауруханалар) және осы шағын аудан тұрғын үйлеріне беріледі, содан кейін – өтінімдер бойынша үйлерге қосылады.

"Ең бірінші болып Майқұдық, Сұрыптау және Пришахтинск аудандарына жылу беріледі, кейін – Оңтүстік-Шығыс пен қала орталығына.Басқарушы компаниялар мен жауапты тұлғалардан жүйелерді алдын ала тексеруді сұраймыз — бұл жылуды артық кідіріссіз қабылдауға көмектеседі",- деді ол. 

Бұған дейін Алматыда жаңбыр қашан тоқтайтындығын жазған болатынбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Семейде ертең сабақтар онлайн өтеді
18:20, Бүгін
Семейде ертең сабақтар онлайн өтеді
Қар, жаңбыр мен тұман: Қазақстанды 24 қыркүйекте ауа райы қандай болады
17:20, Бүгін
Қар, жаңбыр мен тұман: Қазақстанды 24 қыркүйекте ауа райы қандай болады
Павлодар – Қызылорда тасжолында адамға лық толы жеңіл көлік өртеніп кетті
17:10, Бүгін
Павлодар – Қызылорда тасжолында адамға лық толы жеңіл көлік өртеніп кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: