Еліміздегі тағы бір қалада жылыту маусымы басталмақ
Қазақстанда жылыту маусымы кезең-кезеңімен басталуда. Белгілі болғандай, 2025 жылғы 7 қазанда тағы бір қала жылумен қамтылмақ, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мұндай мәлімдемені Талдықорған қаласының әкімдігі жасады.
"Талдықорғанда 7 қазаннан бастап жылыту маусымы басталады. Ең алдымен жылу әлеуметтік маңызы бар нысандарға беріледі",- делінген ақпаратта.
Сондай-ақ, әкімдік тұрғындарға келесідей үндеумен жүгінді.
"Жылу беру жұмыстарына байланысты барлық қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, жылу батареяларын мұқият тексеріп, негізгі талаптарды орындауларыңызды сұраймыз!". Талдықорған қаласының әкімдігі
