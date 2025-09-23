Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды
Болжамға сәйкес, бейсенбі және жұма күндері Алматыда жауын-шашын болмайды, күн жылынып +25°C-қа дейін жетеді. Астанада да жауын-шашынсыз күн райы күтілсе, Шымкентте жаңбыр жауып, ауа температурасы +29°C-қа дейін көтеріледі.
Астана бойынша болжам
24 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде +9…+11°C, күндіз +23…+25°C.
25 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде +11…+13°C, күндіз +25…+27°C.
26 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде +11…+13°C, күндіз +23…+25°C.
Алматы бойынша болжам
24 қыркүйек: ауыспалы бұлт, түнде жаңбыр. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +10…+12°C, күндіз +18…+20°C.
25 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +7…+9°C, күндіз +21…+23°C.
26 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +11…+13°C, күндіз +23…+25°C.
Шымкент бойынша болжам
24 қыркүйек: аздаған бұлт, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Түнде +10…+12°C, күндіз +27…+29°C.
25 қыркүйек: ауыспалы бұлт, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +13…+15°C, күндіз +27…+29°C.
26 қыркүйек: ауыспалы бұлт, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +16…+18°C, күндіз +25…+27°C.
Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 23 қыркүйекте Қазақстанның 14 өңірінде дауылды ескерту жариялаған еді.