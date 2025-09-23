#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 14:42 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 24, 25 және 26 қыркүйекке арналған еліміздің үш мегаполисі бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, бейсенбі және жұма күндері Алматыда жауын-шашын болмайды, күн жылынып +25°C-қа дейін жетеді. Астанада да жауын-шашынсыз күн райы күтілсе, Шымкентте жаңбыр жауып, ауа температурасы +29°C-қа дейін көтеріледі.

Астана бойынша болжам

24 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде +9…+11°C, күндіз +23…+25°C.

25 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде +11…+13°C, күндіз +25…+27°C.

26 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде +11…+13°C, күндіз +23…+25°C.

Алматы бойынша болжам

24 қыркүйек: ауыспалы бұлт, түнде жаңбыр. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +10…+12°C, күндіз +18…+20°C.

25 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +7…+9°C, күндіз +21…+23°C.

26 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +11…+13°C, күндіз +23…+25°C.

Шымкент бойынша болжам

24 қыркүйек: аздаған бұлт, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Түнде +10…+12°C, күндіз +27…+29°C.

25 қыркүйек: ауыспалы бұлт, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +13…+15°C, күндіз +27…+29°C.

26 қыркүйек: ауыспалы бұлт, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +16…+18°C, күндіз +25…+27°C.

Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 23 қыркүйекте Қазақстанның 14 өңірінде дауылды ескерту жариялаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы күндері жаңбыр мен найзағай күтілуде
16:26, 22 қыркүйек 2025
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы күндері жаңбыр мен найзағай күтілуде
Қар және +25°C: Алматыдағы келесі аптаға арналған ауа райы болжамы
18:47, 19 қыркүйек 2025
Қар және +25°C: Алматыдағы келесі аптаға арналған ауа райы болжамы
19–21 қыркүйек: Алматыда жылу мен жаңбыр, Шымкентте жауын-шашынсыз
15:27, 18 қыркүйек 2025
19–21 қыркүйек: Алматыда жылу мен жаңбыр, Шымкентте жауын-шашынсыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: