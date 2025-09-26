#Қазақстан
Қоғам

Жаңбыр, бірақ +28°С-қа дейін жылы: Алдағы күндері Алматыда ауа райы қандай болады

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 15:59 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 27–29 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамын ұсынды. Шымкент тұрғындарына үш күн бойы күн шуақты ауа райы уәде етілді. Ал Астана мен Алматыда ауа райы құбылмалы болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана бойынша ауа райы болжамы

27 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Күндіз желдің екпіні 15–18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +9…+11°С, күндіз +21…+23°С.

28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр. Түнде және таңертең тұман. Жел – 15–18 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +10…+12°С.

29 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел сәл бәсеңдеп, екпіні 9–14 м/с болады. Ауа температурасы түнде +1…+3°С, күндіз +5…+7°С.

Алматы бойынша ауа райы болжамы

27 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Әлсіз жел. Ауа температурасы түнде +12…+14°С, күндіз +24…+26°С.

28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°С, күндіз +25…+27°С.

29 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр. Ауа температурасы түнде +13…+15°С, күндіз +26…+28°С.

Шымкент бойынша ауа райы болжамы

27 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел – 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +14…+16°С, күндіз +27…+29°С.

28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +14…+16°С, күндіз +27…+29°С.

29 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°С, күндіз +24…+26°С.

Метеорологтар бұған дейін ескерткендей, Қазақстанда жылы күндердің орнын күрт суыту басады. Мәселен, солтүстік өңірлерде ауа температурасы –6°С-қа дейін төмендейді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
