Жаңбыр, бірақ +28°С-қа дейін жылы: Алдағы күндері Алматыда ауа райы қандай болады
Астана бойынша ауа райы болжамы
27 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Күндіз желдің екпіні 15–18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +9…+11°С, күндіз +21…+23°С.
28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр. Түнде және таңертең тұман. Жел – 15–18 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +10…+12°С.
29 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел сәл бәсеңдеп, екпіні 9–14 м/с болады. Ауа температурасы түнде +1…+3°С, күндіз +5…+7°С.
Алматы бойынша ауа райы болжамы
27 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Әлсіз жел. Ауа температурасы түнде +12…+14°С, күндіз +24…+26°С.
28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°С, күндіз +25…+27°С.
29 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр. Ауа температурасы түнде +13…+15°С, күндіз +26…+28°С.
Шымкент бойынша ауа райы болжамы
27 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел – 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +14…+16°С, күндіз +27…+29°С.
28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +14…+16°С, күндіз +27…+29°С.
29 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°С, күндіз +24…+26°С.
Метеорологтар бұған дейін ескерткендей, Қазақстанда жылы күндердің орнын күрт суыту басады. Мәселен, солтүстік өңірлерде ауа температурасы –6°С-қа дейін төмендейді.