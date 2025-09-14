Қазақстандық теннисші Қытайдағы беделді турнирдің жеңімпазы атанды
2025 жылғы 14 қыркүйекте қазақстандық Жібек Құламбаева Қытайдың Хучжоу қаласында өткен топырақтағы турнирде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жібек Құламбаева словениялық Вероника Эрьявецпен жұптық сында WTA 125 сериясындағы турнирдің финалында жапондық Момоки Кобори/Аяно Шимицу дуэтімен кездесті, деп жазады Sportarena.
Қазақстандық-словениялық жұп жарысқа екінші нөмірлі, ал жапондықтар төртінші нөмірлі дуэт ретінде қатысқан.
Нәтижесінде Құламбаева мен Эрьявец фаворит мәртебесін ақтап, матчта жеңіске жетті. Ойын екі сетке созылып, 6:4, 6:2 есебімен аяқталды. Кездесу 1 сағат 5 минутқа созылды.
Айта кетейік, 13 қыркүйекте Чхунчхонда Қазақстан теннис құрамасы Дэвис кубогында Оңтүстік Кореяға есе жіберген еді.
