#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық теннисші Қытайдағы беделді турнирдің жеңімпазы атанды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 15:35 Фото: zakon.kz
2025 жылғы 14 қыркүйекте қазақстандық Жібек Құламбаева Қытайдың Хучжоу қаласында өткен топырақтағы турнирде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жібек Құламбаева словениялық Вероника Эрьявецпен жұптық сында WTA 125 сериясындағы турнирдің финалында жапондық Момоки Кобори/Аяно Шимицу дуэтімен кездесті, деп жазады Sportarena.

Қазақстандық-словениялық жұп жарысқа екінші нөмірлі, ал жапондықтар төртінші нөмірлі дуэт ретінде қатысқан.

Нәтижесінде Құламбаева мен Эрьявец фаворит мәртебесін ақтап, матчта жеңіске жетті. Ойын екі сетке созылып, 6:4, 6:2 есебімен аяқталды. Кездесу 1 сағат 5 минутқа созылды.

Айта кетейік, 13 қыркүйекте Чхунчхонда Қазақстан теннис құрамасы Дэвис кубогында Оңтүстік Кореяға есе жіберген еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Анна Данилина бүгін “Ролан Гаррос” турнирінің жартылай финалында ойнайды
12:24, 06 маусым 2025
Анна Данилина бүгін “Ролан Гаррос” турнирінің жартылай финалында ойнайды
Қазақстандық теннисші Германиядағы турнирдің финалына шығу үшін бақ сынайды
17:38, 02 мамыр 2025
Қазақстандық теннисші Германиядағы турнирдің финалына шығу үшін бақ сынайды
Жібек Құламбаева W100 сериялы турнирдің жұптық сынында жеңімпаз атанды
10:46, 20 сәуір 2025
Жібек Құламбаева W100 сериялы турнирдің жұптық сынында жеңімпаз атанды
