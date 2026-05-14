Қазақстандық теннисші Қытайдағы турнирдің екінші айналымына шықты
Сурет: ktf.kz
Қазақстандық Сандуғаш Кенжебаева Қытайдың Луан қаласында өткен ITF W15 турниріндегі алғашқы ойында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
sportarena.kz мәліметінше, турнирдің бірінші айналымында қазақстандық теннисші өзбекстандық Дарья Шубинамен кездесті. Ойын 6:2, 6:4 есебімен Кенжебаеваның пайдасына аяқталды.
Келесі айналымда Кенжебаева Анна Янмен (Қытай) ойнайды.
Бұған дейін әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина Римдегі додада ширек финалда жарыс жолын аяқтағанын жазғанбыз. Ол дүниежүзілік рейтингте 10-орында тұрған украиналық Элина Свитолинамен кездесіп, 2:6, 6:4, 6:4 есебімен жеңіліп қалды.
