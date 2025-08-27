#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
533.87
621.64
6.64
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстандағы ең ірі музей уақытша жабылады

Қазақстандағы ең ірі музей уақытша жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 15:42 Сурет: pexels
Алматы қаласында орналасқан Әбілхан Қастеев атындағы ҚР Ұлттық өнер музейі келушілерге маңызды мәлімдеме жасады. Елдегі ең ірі көркемсурет мұражайы өз жұмысын уақытша тоқтататынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпарат мұражай әкімшілігінің желідегі жазбасынан белгілі болды.

"Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық өнер музейі қажетті жөндеу жұмыстарының жалғасуына байланысты желтоқсан айына дейін уақытша жабық болады",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ, бұл шара келушілерге көрсетілетін қызмет сапасын арттырып, музей кеңістігін барынша қолайлы ету мақсатында жүзеге асырылуда екені аталып өтілді.

Желі қолданушыларының бірінің сұрағына жауап ретінде мұражай өкілдері ішінара жөндеу жұмыстары 2025 жылдың мамыр айында басталғанын, ал 5 тамыздан бастап мұражай толық жабылғанын нақтылады.

Бұған дейін қазақстандық фильмнің Иорданиядағы кинофестивальде көрермен көзайымы жүлдесін жеңіп алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық фильм Иорданиядағы кинофестивальде көрермен көзайымы жүлдесін жеңіп алды
Мәдениет және шоу-бизнес
19:28, 26 тамыз 2025
Қазақстандық фильм Иорданиядағы кинофестивальде көрермен көзайымы жүлдесін жеңіп алды
Қазақстандық әнші "Новая волна" байқауы тарихында алғаш рет жеңіске жетті
Мәдениет және шоу-бизнес
21:40, 25 тамыз 2025
Қазақстандық әнші "Новая волна" байқауы тарихында алғаш рет жеңіске жетті
28 жасар волейболшы Сабина Алтынбекова күтпеген мәлімдеме жасады
Мәдениет және шоу-бизнес
15:00, 21 тамыз 2025
28 жасар волейболшы Сабина Алтынбекова күтпеген мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: