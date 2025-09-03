#Қазақстан
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртас желіні тағы шулатты: әнші құшақ толы гүлді кімге сыйға тартты

Қайрат Нұртас желіні тағы шулатты: әнші құшақ толы гүлді кімге сыйға тартты , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 10:11 Сурет: Instagram/kairat_nurr
Танымал қазақстандық әнші Қайрат Нұртас желіні кезекті рет шулатуда. Бұл жолы сахна жұлдызы бір құшақ гүлді өзінің әріптесі, әнші Назимаға сыйға тартқан. Оның мұндай әрекеті желіде қызу талқыға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бірқатар желі қолданушылары видеоны жуырда шығатын бейнеклиптің эпизоды деп топшалады.

Енді бір қауым мұның түсініксіз әрекет екенін, одан да жақында бесінші мәрте ана атанған жұбайына сыйлау керек екенін айтуда:

  • Не болып кетті? Жай ғана клип емес пе
  • Қайрат Жұлдызға қашан гүл береді деп күтіп отырмыз
  • Жұлдыздың сұлулығына ешкім жетпейді ғой.
  • Бұнымен не айткысы келді? Неде болса артын күтейік...
  • Жұлдызға беріп жатырма десем

Әншінің нағыз жанкүйерінің бірі пікірін өлең шумақтарымен қалдырыпты:

Ауыр сөздер айтыла берер бейбастығы,

Жеке өмір Қайрекеңнің, өз сақтығы.

Гүл сыйлады деп жаман ойлап қалмаңыздар,

Әріптес ретінде Назимаға берген, өнердегі сыйластығы.

Бұған дейін Жұлдыз Әбдікәрімова бесінші мәрте ана атанғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
