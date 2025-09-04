Димашты Латын Америкасына шақыруда
Әншінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жанкүйерлер тобы Dears International Group for Peace "Dimash in Latin America" жобасын іске қосты. Жобаның мақсаты – Қазақстан мен Латын Америкасы арасында мәдени көпір құрып, сүйікті әртістерін өз континентіне шақыру.
Жобаның аясында әуелі бейнероликтер жарияланды. Онда әр ел өзінің пейзаждарын, туы мен дәстүрлерін әртістің музыкасына арнады. Бұл бастама жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аударып, бұл туралы бірнеше радиостанцияларда айтылып, Мексикада телебағдарламалар шығаруға дайындалып жатыр.
"Жақын арада жоба ауқымды мәдени науқанға айналады. Қалалар мен мәдени орталықтарда әртістің музыкасы Латын Америкасы билерімен, аспаздық дәстүрлермен және қолөнермен үйлесім табатын "Димаш және әлем мәдениеті" атты фестивальдер жоспарлануда. Сонымен қатар, "Образға айналған дауыс" атты көркемсурет көрмесі өтеді",- деп жазды басылым.
Сурет: dimashnews
Жобаны ұйымдастырушылардың айтуы бойынша, бұл іс-шараның негізгі мақсаты – Димашты Латын Америкасына шақыру ғана емес, елшіліктер, мәдени орталықтар және университеттермен ынтымақтастықты қамтитын бірегей мәдени алмасуды құру екенін атап көрсетті.
"Димаш әнді тек даусымен емес, ол жанын салып айтады. Ал Латын Америкасында оны бүкіл континент ерекше ықыласпен күтуде", – дейді бастама авторлары. Олар: "Димаш, Латын Америкасына кел! Сенің музыкаң біздің елге жайылып, осында өмір сүруін жалғастыруда", – деп соңғы манифестке ұқсайтын үндеуін жариялады.
