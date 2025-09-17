#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің Нью-Йорктегі аты аңызға айналған сахнада өнер көрсетуне санаулы күндер қалды

Димаш Құдайбергеннің Нью-Йорктегі аты аңызға айналған сахнада өнер көрсетуне санаулы күндер қалды , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 17:46 Сурет: Instagram/dimash.news
Кеше, 2025 жылғы 16 қыркүйекте, әлемдегі ең танымал мәдени ареналардың бірі — Madison Square Garden-нің Instagram парақшасында қазақстандық танымал әнші Димаш Құдайбергеннің концертінің аңдатпасы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарияланған бейнежазбада Димаштың бұған дейінгі өткен концерттерінен әсерлі үзінділер көрсетілген және оның астында мынадай жазба қалдырылған:

"Димаш Құдайбергеннің The Garden сахнасында алғаш рет өнер көрсетуіне 3 аптадан аз уақыт қалды! Билеттер саны шектеулі".

Бұл жазбаның астына Димаштың жанкүйерлері ізгі-тілектерін білдіріп, сәттілік тілеп жатты.

  • Биік шыңдарды бағындыра бер, құлыншақ , біз сенімен мақтанамыз!
  • Қазақтың баласы Американың төрінде жарқыра!
  • Сәттілік, Димаш!
  • Керемет, АҚШ-тағы барлық қазақстандықтар барады деген сенімдемін!
  • Асыға күтудемін, Америка сахнасына қош келдің, Димаш!
  • Жарайсың, сәттілік серігің болсын!

Бұған дейін Қазақстанда Димаш продюсерлік ететін музыкалық жоба түсірілуде екенін жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдағы толған арықта жастар кезекшілік жасап, жаяу жүргіншілерді қорғады
16:45, Бүгін
Алматыдағы толған арықта жастар кезекшілік жасап, жаяу жүргіншілерді қорғады
Өскемен прокуроры тергеуге ілікті
10:04, Бүгін
Өскемен прокуроры тергеуге ілікті
Газмановтың тізесіндей тізеге ие болу үшін не істеу керек - мамандар кеңесі
14:30, 16 қыркүйек 2025
Газмановтың тізесіндей тізеге ие болу үшін не істеу керек - мамандар кеңесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: