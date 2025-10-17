Димаш Құдайбергеннің қарындасы Нью-Йорктегі суреттерімен талайларды таңдай қақтырды
Сурет: Instagram/raushan_kudaibergen
Танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің қарындасы Раушан Құдайберген 2025 жылғы 16 қазанда Instagram желісіндегі парақшасында Нью-Йорктегі танымал орындардың бірі - Таймс-скверде түсірілген суреттері мен бейнелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жас кәсіпкер қыз суретке жарық шамдары мен екі қабатты туристік автобустың фонында түскен. Сондай-ақ, түнгі Нью-Йорк көшелеріндегі серуенін де жүктеді.
Жазба желіде кеңінен танылды. Жанкүйерлер тобы бойжеткеннің сыртқы келбеті мен қаланың атмосферасының суреттен-ақ сезіліп тұрғанын жазды.
- Сондай сұлусың!
- Нью-Йорк саған жарасып-ақ тұр!
- Сұлулардың сұлуы!
- Нағыз биязылық иесі екенің бірден көрінеді, соныңмен ұнайсың!
- Қаланың да сенің де тартып тұрар тылсым күштерің бар!
Бұған дейін Ақтаудың ең сұлу қызы таңдалғанын жазған болатынбыз.
