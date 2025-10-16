#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Мәдениет және шоу-бизнес

Ақтаудың ең сұлу қызы таңдалды

Іңкәр Ислам, Ақтау аруы 2025, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 10:04 Сурет: Instagram/inkar.islam
2025 жылғы 15 қазанда "Ақтау аруы 2025" байқауының жеңімпазы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұйымдастырушылардың Instagram желісіне жүктеген ақпаратына сүйенсек, додада 15 ару бақ сынасқан. Ал ақылына көркі сай, үздіктердің үздігі атанған – 18 жасар Іңкәр Ислам.

Конкурста келесі бөлімдер ұйымдастырылған.

  • сәлемдесу;
  • "сұрақ-жауап";
  • өнерпаздар шоуы;
  • дефиле;
  • кешкі көйлектер таныстырылымы.

Бас жүлде иегері Іңкәр Исламнан бөлек, келесі арулар да үздіктер қатарынан көріне білді.

  • I вице-ару – Назерке Тасқымбаева;
  • II вице-ару – Аделя Мирманова;
  • III вице-ару – Аружан Әзімбай.

Бұған дейін "Алматы аруы 2025" тәжін кім иеленгенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ҚМА блогерлердің жауапкершілігін күшейтуді және лотереяларға жаңа ережелер енгізуді қарастырып жатыр
12:06, Бүгін
ҚМА блогерлердің жауапкершілігін күшейтуді және лотереяларға жаңа ережелер енгізуді қарастырып жатыр
Қазақстанда ең үздік ауыл әкімі таңдалды
12:51, 23 желтоқсан 2022
Қазақстанда ең үздік ауыл әкімі таңдалды
Америкалық Р'Бонни Габриэль "Әлем аруы" болды
11:37, 15 қаңтар 2023
Америкалық Р'Бонни Габриэль "Әлем аруы" болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: