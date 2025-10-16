Ақтаудың ең сұлу қызы таңдалды
2025 жылғы 15 қазанда "Ақтау аруы 2025" байқауының жеңімпазы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұйымдастырушылардың Instagram желісіне жүктеген ақпаратына сүйенсек, додада 15 ару бақ сынасқан. Ал ақылына көркі сай, үздіктердің үздігі атанған – 18 жасар Іңкәр Ислам.
Конкурста келесі бөлімдер ұйымдастырылған.
- сәлемдесу;
- "сұрақ-жауап";
- өнерпаздар шоуы;
- дефиле;
- кешкі көйлектер таныстырылымы.
Бас жүлде иегері Іңкәр Исламнан бөлек, келесі арулар да үздіктер қатарынан көріне білді.
- I вице-ару – Назерке Тасқымбаева;
- II вице-ару – Аделя Мирманова;
- III вице-ару – Аружан Әзімбай.
Бұған дейін "Алматы аруы 2025" тәжін кім иеленгенін жазған болатынбыз.
