"Алматы аруы 2025" тәжін кім иеленді
2025 жылғы 7 қазан күні Алматының ең ару қызы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тәж бен бір миллион теңгелік сертификаттың иесі – 20 жасар Лаура Ақтаева. Ол додада ақылына көркі сай екенін көрсете білді.
Бойжеткен модель ретінде бес жылдық тәжірибеге ие, отандық және шетелдік брендтермен ынтымақтастығы бар, сондай-ақ халықаралық байқауларда да бірнеше мәрте көзге түскен.
"Бос уақытымда кітап оқығанды, би билегенді, тіл үйренгенді ұнатамын. Тарих пен мәдениетке қызығамын", – деді" Алматы аруы 2025 " байқауының жеңімпазы Instagram-дағы ресми парақшасында.
