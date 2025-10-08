#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

"Алматы аруы 2025" тәжін кім иеленді

&quot;Алматы аруы 2025&quot;, Лаура Ақтаева, 20 жасар ару , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 09:27 Сурет: Instagram/missalmaty_official
2025 жылғы 7 қазан күні Алматының ең ару қызы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тәж бен бір миллион теңгелік сертификаттың иесі – 20 жасар Лаура Ақтаева. Ол додада ақылына көркі сай екенін көрсете білді.

Сурет: Zakon.kz

Бойжеткен модель ретінде бес жылдық тәжірибеге ие, отандық және шетелдік брендтермен ынтымақтастығы бар, сондай-ақ халықаралық байқауларда да бірнеше мәрте көзге түскен.

"Бос уақытымда кітап оқығанды, би билегенді, тіл үйренгенді ұнатамын. Тарих пен мәдениетке қызығамын", – деді" Алматы аруы 2025 " байқауының жеңімпазы Instagram-дағы ресми парақшасында.

Бұған дейін Джеки Чанның Алматыға неге келгені белгілі болғанын жазғанбыз.

