Баян Алагөзованың отбасылық суреті желіде қызу талқыға салынды
Қазақстандық продюсер әрі актриса Баян Алагөзова желіге жаңа отбасылық суреттерін жүктеді. Онда жанұя мүшелері толықтай қазақтың ұлттың киімдері мен әшекейлерін тағып әрленген, деп хабаралайды Zakon.kz.
Қазақы нақыштағы фотосессия киіз үйдің ішінде жасалған. Суреттерден Баян Алагөзова мен Тұрсын Алагөзовты және олардың қыздары Алиса, Алма мен Айаруды, сондай-ақ, продюсердің анасын да көруге болады.
Пікірлерде желі қолданушылары әрдайым заманауи жүретін актрисаның соңғы кезде қазақылыққа бет бұрғанын айтып, оған осы қалыптан таймауды ұсынып жатты.
- Керемет жарасымды,әдемі жандар!! Қызғалдақтарыңның қызықтарын көріңдер.
- Ұлттық нақыштағы киімдеріңіз не деген әдемі, өте жарасымды, бақытты болыңызда! Баян ханым неге ертерек уақытта, осыдан 10-15 жыл бұрын ұлттық костюмдерді кимедіңіз)
- Міні, нағыз қазаққылықтың нышаны!
- Баян, осы қалыптан таймаңыздар, киімдер сондай жарасымды!
- Өте әдемі, тіпті менде осынадай фотосессия жасағым келіп кетті ғой ...
