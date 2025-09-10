#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
538.2
629.64
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
538.2
629.64
6.34
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстанның құрметті журналисі Қайым-Мұнар Табеев дүниеден озды

Қайым-Мұнар Табеев, қаралы хабар, Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 22:55 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті журналисі Қайым-Мұнар Табеев дүниеден озды. Қаралы хабармен 2025 жылы 10 қыркүйекте кешкісін ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі көрнекті қаламгер, көсемсөз шебері, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның Құрметті журналисі Қайым-Мұнар Табеевтің мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына көңіл айтады.

"Қайым-Мұнар Тұрдақынұлы қазақ әдебиеті мен журналистикасының дамуына елеулі үлес қосып, ел руханияты жолында қалтқысыз қызмет етті. Оның қаламынан туған мақалалары, Желтоқсан оқиғасы туралы зерттеулері, сондай-ақ ұлттық әдебиетіміздің қазынасын байытқан шығармалары ел жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Ұлтына адал қызмет еткен абзал азаматтың жаны жәннатта, иманы саламат болғай", делінген көңіл айту хатында.

Қайым-Мұнар Табеев  1956 жылы 5 мамырда Семей (қазіргі Шығыс Қазақстан) облысы, Аягөз ауданы, Шолпан кеңшарында дүниеге келген.  1981 жылы Қазақ мемлекеттік Заң университетінің аспирантурасын социолог-заңгер мамандығы бойынша бітірген. 1999 жылы Қазақ мемлекеттік Заң университетінің аспирантурасын аяқтаған. 2002 жылы Алматы мемлекеттік басқару институтында, 2004 жылы ҚР Президенті жанындағы қызмет академиясының мамандықты жетілдіру курсында оқыған.

Шығармашылық жолын 1981 жылы республикалық "Қазақстан пионері" (қазіргі "Ұлан") газетінен бастап, "Лениншіл жас" (қазіргі "Жас алаш"), "Қазақ әдебиеті", "Егемен Қазақстан" сынды белді басылымдарда журналист болып қызмет атқарды.

1994–1996 жылдары ҚР президенті баспасөз қызметінің кеңесшісі, 1996–1997 жылдары ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлігінің бас маманы, Алматы қаласы әкімі аппараты Тіл басқармасының бас маманы, бастығы, Ішкі саясат департамент БАҚ және ақпараттық саясат бөлімінің бастығы, Алматы қаласы әкімі аппараты ұлт саясаты жөніндегі бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарған.

Бірқатар деректі әңгімелері жарық көрген. Солардың ішінде Желтоқсан оқиғасына арналған бірнеше кітабы бар. Онда цензураға ұшырап келген ұлт оқиғасының шынайы көріністері нақты фактілермен, журналисттік зерттеулермен сипатталып, тіпті оған саяси баға да беріледі. Сол себепті зиялы қауым Қайым-Мұнар Табеевты Желтоқсан оқиғасын алғашқылардың бірі болып қолға алып, соңына дейін тыңғылықты зерттеген журналистердің бірі деп таниды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Дженнифер Лопестің вокалисті Қазақстан жайлы ыстық естеліктерімен бөлісті
15:25, 10 қыркүйек 2025
Дженнифер Лопестің вокалисті Қазақстан жайлы ыстық естеліктерімен бөлісті
Астанада түсірілген қысқаметражды фильм Ұлыбританиядағы беделді кинофестивальде екі марапатқа ұсынылды
14:11, 10 қыркүйек 2025
Астанада түсірілген қысқаметражды фильм Ұлыбританиядағы беделді кинофестивальде екі марапатқа ұсынылды
Мәскеуде Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған концерт өтті
11:15, 10 қыркүйек 2025
Мәскеуде Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған концерт өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: