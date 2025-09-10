Қазақстанның құрметті журналисі Қайым-Мұнар Табеев дүниеден озды
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі көрнекті қаламгер, көсемсөз шебері, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның Құрметті журналисі Қайым-Мұнар Табеевтің мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына көңіл айтады.
"Қайым-Мұнар Тұрдақынұлы қазақ әдебиеті мен журналистикасының дамуына елеулі үлес қосып, ел руханияты жолында қалтқысыз қызмет етті. Оның қаламынан туған мақалалары, Желтоқсан оқиғасы туралы зерттеулері, сондай-ақ ұлттық әдебиетіміздің қазынасын байытқан шығармалары ел жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Ұлтына адал қызмет еткен абзал азаматтың жаны жәннатта, иманы саламат болғай", делінген көңіл айту хатында.
Қайым-Мұнар Табеев 1956 жылы 5 мамырда Семей (қазіргі Шығыс Қазақстан) облысы, Аягөз ауданы, Шолпан кеңшарында дүниеге келген. 1981 жылы Қазақ мемлекеттік Заң университетінің аспирантурасын социолог-заңгер мамандығы бойынша бітірген. 1999 жылы Қазақ мемлекеттік Заң университетінің аспирантурасын аяқтаған. 2002 жылы Алматы мемлекеттік басқару институтында, 2004 жылы ҚР Президенті жанындағы қызмет академиясының мамандықты жетілдіру курсында оқыған.
Шығармашылық жолын 1981 жылы республикалық "Қазақстан пионері" (қазіргі "Ұлан") газетінен бастап, "Лениншіл жас" (қазіргі "Жас алаш"), "Қазақ әдебиеті", "Егемен Қазақстан" сынды белді басылымдарда журналист болып қызмет атқарды.
1994–1996 жылдары ҚР президенті баспасөз қызметінің кеңесшісі, 1996–1997 жылдары ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлігінің бас маманы, Алматы қаласы әкімі аппараты Тіл басқармасының бас маманы, бастығы, Ішкі саясат департамент БАҚ және ақпараттық саясат бөлімінің бастығы, Алматы қаласы әкімі аппараты ұлт саясаты жөніндегі бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарған.
Бірқатар деректі әңгімелері жарық көрген. Солардың ішінде Желтоқсан оқиғасына арналған бірнеше кітабы бар. Онда цензураға ұшырап келген ұлт оқиғасының шынайы көріністері нақты фактілермен, журналисттік зерттеулермен сипатталып, тіпті оған саяси баға да беріледі. Сол себепті зиялы қауым Қайым-Мұнар Табеевты Желтоқсан оқиғасын алғашқылардың бірі болып қолға алып, соңына дейін тыңғылықты зерттеген журналистердің бірі деп таниды.