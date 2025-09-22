Айжан Байзақованың жаңа фотосы желі қолданушылары арасында қызу талқыға түсті
Сурет: Instagram/bayzakova
Қазақстандық блогер Айжан Байзақова жаңа Instagram жазбасы арқылы көпшіліктің көкейінде сұрақ туғызды. Ол жұбайын туған күнімен құттықтап, жазба қалдырды, ал оқырмандар сурет арқылы оның үшінші рет жүкті болуы мүмкін екенін болжап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 21 қыркүйекте Байзақова Instagram парақшасында күйеуін мерейтоймен құттықтады.
"Біздің бірге болғанымызға 4 жыл болды. Менің ең жақын досым әрі жан серігім. Сенімен жолыққаныма қуаныштымын. Жаным сенің қасыңда тыныштық тауып, бақытты. Енді сабылғым келмейді, жүгіргім келмейді, ештеңе дәлелдеудің де қажеті жоқ", – деп жазды Айжан Байзақова.
Алайда жұрттың назарын бұл жолы жазбаның әсерлі мазмұны емес, Байзақованың фотодағы айтарлықтай дөңгеленіп қалған іш тұсы аударды.
Кейбір желі қолданушылары отбасын шын көңілден құттықтаса, енді бірі оның жүкті екеніне сенбейді. Бірқатары тіпті блогер бұл фотоны рейтинг үшін арнайы таңдады деп болжады.
Мұндай күдікке себеп те бар: дәл осыған ұқсас фото 2023 жылдың 15 қыркүйегінде де жарияланған болатын.
Еске салсақ, 21 қыркүйек күні танымал қазақстандық тележүргізуші Динара Сәтжан 43 жасқа толған болатын. Ол да өзінің желідегі парақшасында әсерлі жазбамен ерекшеленді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript