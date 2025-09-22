#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Мәдениет және шоу-бизнес

Айжан Байзақованың жаңа фотосы желі қолданушылары арасында қызу талқыға түсті

Айжан Байзақованың жаңа фотосы желі қолданушылары арасында қызу талқыға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 12:32 Сурет: Instagram/bayzakova
Қазақстандық блогер Айжан Байзақова жаңа Instagram жазбасы арқылы көпшіліктің көкейінде сұрақ туғызды. Ол жұбайын туған күнімен құттықтап, жазба қалдырды, ал оқырмандар сурет арқылы оның үшінші рет жүкті болуы мүмкін екенін болжап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 21 қыркүйекте Байзақова Instagram парақшасында күйеуін мерейтоймен құттықтады.

"Біздің бірге болғанымызға 4 жыл болды. Менің ең жақын досым әрі жан серігім. Сенімен жолыққаныма қуаныштымын. Жаным сенің қасыңда тыныштық тауып, бақытты. Енді сабылғым келмейді, жүгіргім келмейді, ештеңе дәлелдеудің де қажеті жоқ", – деп жазды Айжан Байзақова.

Алайда жұрттың назарын бұл жолы жазбаның әсерлі мазмұны емес, Байзақованың фотодағы айтарлықтай дөңгеленіп қалған іш тұсы аударды.

Кейбір желі қолданушылары отбасын шын көңілден құттықтаса, енді бірі оның жүкті екеніне сенбейді. Бірқатары тіпті блогер бұл фотоны рейтинг үшін арнайы таңдады деп болжады.

Мұндай күдікке себеп те бар: дәл осыған ұқсас фото 2023 жылдың 15 қыркүйегінде де жарияланған болатын.

Еске салсақ, 21 қыркүйек күні танымал қазақстандық тележүргізуші Динара Сәтжан 43 жасқа толған болатын. Ол да өзінің желідегі парақшасында әсерлі жазбамен ерекшеленді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
БЖЗҚ-дан ұрланған ақшаға 15 элиталық көлік пен қымбат бұйымдар алынған
11:30, Бүгін
БЖЗҚ-дан ұрланған ақшаға 15 элиталық көлік пен қымбат бұйымдар алынған
Динара Сәтжан 43 жасқа толды: тележүргізуші күйеуі мен балаларына жылы лебізін білдірді
10:21, Бүгін
Динара Сәтжан 43 жасқа толды: тележүргізуші күйеуі мен балаларына жылы лебізін білдірді
Алматыда өтіп жатқан Backstreet Boys тобының ауқымды концерті – бейнешолу
22:41, 19 қыркүйек 2025
Алматыда өтіп жатқан Backstreet Boys тобының ауқымды концерті – бейнешолу
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: