Ақтауда түркі елдерінің "Қорқыт ата" кинофестивалі шымылдығын түрді
Кинофестиваль Түркі мәдениетін және өнерін дамыту халықаралық ұйымының (ТҮРКСОЙ) бастамасымен ұйымдастырылды. Іс-шара Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркіменстан, Түркия және Өзбекстанның ұлттық кино ұйымдарын біріктіреді.
"Бұған дейін фестиваль Стамбұлда, Бурсада, Шушада және Анауда (Ашхабад) өтті. 2025 жылы алғаш рет Қазақстан түркі мемлекеттерін қабылдады. Себебі Ақтау қаласы биыл түркі әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ие болды. Ақтау шаһары түркі кинематографының жаңа орталығына айналды. Жиынға алғаш рет Мажарстаннан да мамандар қатысуда. Салтанатты іс-шараның ашылу рәсімі "Достық үйінде" өтті. Фестивальде режиссер Думан Еркімбектің толықметражды алғашқы туындысы – "QAITADAN" фильмі көрсетілді. Бұл картина қазақ киносы тарихында алғаш рет мемлекет қолдауымен түсіріліп, 1 миллиард теңгеден астам қаржы жинап, рекорд орнатты". ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Салтанатты рәсімде ҚР Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының Басқарма төрағасы Құрманбек Жұмағали сөз сөйледі. Оның айтуынша, "Қорқыт ата" кинофестивалін Ақтауда өткізу – үлкен мәртебе. Себебі Ақтауға биыл түркі әлемінің мәдени астанасы атағы берілді.
Фестивальдің байқау бағдарламасына ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген келесі туындылар енді:
- "Joqtau" (реж. Аруан Анартай)
- "Пряники для её отца, моего прадеда, её деда" (реж. Алина Мустафина)
- "Ева. Батыр қыз" (реж. Темірбек Аманжол)
- "Атамекен" (реж. Жанна Құрмашева).
Фестиваль аясында жетекші кино қайраткерлерімен шығармашылық кездесулер, киносаммит, байқау және байқаудан тыс фильмдер көрсетілімі, сондай-ақ Маңғыстау өңірінің тұмса табиғатын таныстыратын мәдени бағдарлама ұйымдастырылмақ. Байқаудан тыс бағдарламада Кино орталығының "Қажымұқан" фильмі (реж. Қанағат Мұстафин) көрсетіледі.
4 қазанда фестивальдің жабылу салтанаты өтіп, жеңімпаздар марапатталады. Қазылар алқасы "Үздік көркем фильм", "Үздік режиссер", "Үздік сценарий", "Үздік актриса" және "Үздік актер" номинациялары бойынша жеңімпаздарды анықтайды. Бұған қоса, ТҮРКСОЙ-дың "Түркі мәдениетіне қосқан үлесі үшін" арнайы сыйлығы да табысталады.
