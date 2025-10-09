Желіде 67 жастағы Роза Рымбаеваның спортзалдағы суреті тарап жұртты таңғалдырды
Сурет: Instagram/rozarymbaeva
Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева ұлы Әли Оқапов пен келіні Ақерке Бүркітбаймен бірге жаттығу залына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаттығу сәтінен Рымбаеваның келіні, белгілі қобызшы Ақерке Instagram парақшасында спортзалдан stories жариялады.
Сурет: Instagram/akerkeburkitbay
Бейнежазбадан Роза Рымбаеваның ұлы, әнші Әли Оқапов өз анасымен бірге спортзалға келгенін көруге болады. Роза Рымбаева жаттықтырушының бақылауымен арқа мен қол бұлшықеттеріне арналған жаттығулар жасап жатқан сәті түсірілген.
Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің Мексикадағы концертінің билеттері небәрі 8 минуттың ішінде сатылып кеткенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript