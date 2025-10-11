#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстан мен Ресей мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты нығайтуда

Кездесу, Мәскеу, Аида Балаева, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 12:56 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Мәскеуде Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі Кіші комиссияның төртінші отырысы өтті. Іс-шараға екі елдің мәдениет министрлері – Аида Балаева мен РФ Мәдениет министрі Ольга Любимова төрағалық етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, одан бөлек жиынға екі ел делегациялары қатысты.

Кездесу барысында Аида Балаева елдер арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың жаңа деңгейге көтерілгенін атап өтті.

"Жалпы, әріптестерімізбен бірлесе әзірлеп, жүзеге асырып жатқан жобаларымыз біздің ведомстволар арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, Қазақстан мен Ресейдің мәдени-гуманитарлық байланыстарының дамуына тікелей ықпал етіп жатыр", – деді Аида Балаева.

Аида Балаева, Мәскеу, кездесу, жиын, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 12:56

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Министрлер өзара ынтымақтастықты одан әрі дамытуға бағытталған кең ауқымды мәселелерді талқылады.

"Алда көп жоспар бар. Бұл жобалардың жүзеге асуы екі елді бұрынғыдан да жақындастырып, мәдениет саласындағы ынтымақтастықты нығайта түсетініне сенімдімін. Кіші комиссия отырысына ынтымақтастықтың негізгі бағыттарына жауапты әріптестеріміз және Ресейдің жетекші мәдениет мекемелерінің өкілдері қатысып отыр. Бүгінгі жиында серіктестігіміздің басты мәселелерін, кино саласы, кітапхана ісі және мәдениет саласындағы білім беру бағыттарындағы бірлескен шараларды кеңінен талқылауды ұсынамыз", – деді Ольга Любимова.

Кездесу, Аида Балаева, Ресей, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 12:56

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Тараптар өзара ынтымақтастықты одан әрі дамытуға бағытталған кең ауқымды мәселелерді талқылады. Екі елдің мәдениет ұйымдарының басшылары бірлескен жұмыстың нәтижелерін ұсынып, алдағы бағыттарды айқындады. Жиында кинематография, кітапхана, музей ісі және мәдениет саласы қызметкерлерін даярлау мәселелері көтерілді.

Кіші комиссия отырысы аясында Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы мен ГИТИС Ресейдің театр өнері институты арасындағы ынтымақтастықтың тиімділігін арттыру жөніндегі Жол картасына қол қойылды. Құжатта актерлік шеберлік, сахна тілі, хореография, театр менеджменті және продюсерлік бағыттардағы бірлескен бастамалар қамтылған.

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Сонымен қатар бүгін Мәскеуде Ресейдегі Қазақстанның мәдени күндері басталды. Екіжақты кездесу барысында Аида Балаева Ресей Федерациясының Мәдениет министрі Ольга Любимоваға іс-шаралар ұйымдастыруға және өткізуге қолдау көрсеткені үшін алғыс білдірді.

Айта кетсек, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 10 қазанда Ресей президенті Владимир Путинмен Душанбеде кездескен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Ресей депутаттары трансшекаралық өзендерді тиімді пайдалану мәселелерін талқылады
16:28, 14 маусым 2024
Қазақстан мен Ресей депутаттары трансшекаралық өзендерді тиімді пайдалану мәселелерін талқылады
Қазақстан мен Өзбекстан арасында сауда-экономикалық ынтымақтастық нығаяды
14:17, 12 шілде 2024
Қазақстан мен Өзбекстан арасында сауда-экономикалық ынтымақтастық нығаяды
Астана мен Бейжіңде Қытай мен Қазақстанның мәдени орталықтары ашылды
16:36, 03 шілде 2024
Астана мен Бейжіңде Қытай мен Қазақстанның мәдени орталықтары ашылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: