Мәдениет және шоу-бизнес

Динара Сәтжан рух мықтылығы туралы ойымен бөлісті

Динара Сәтжан, тележүргізуші, кәсіпкер , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 12:13 Сурет: Instagram/dinarasatzhan
Қазақстандық тележүргізуші әрі кәсіпкер Динара Сәтжан рухтың беріктігі мен басқалардың пікіріне тәуелді болмау жайында шабытқа толы жазба жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бұл жазбаны өзінің Instagram парақшасында 12 қазан күні жариялады. Сонымен қатар, Париж көшелерінде серуендеп жүрген бейнежазбасын да қоса жүктеген.


"Өзегің мықты болса, өзге сөзге тәуелді болмайсың. Себебі, ішкі тірегің мен қуатың өзіңе аян", – деп жазды Динара Сәтжан.

Желідегі ағайын жұлдызды кәсіпкердің ақылына көркі сай екенін жарыса жазды.

  • Динара, сөзсіз кереметсің!
  • Сұлулығыңмен тәнті етіп едің, енді ақылдылығыңмен тәнті еткізудесің!
  • Сөз жоқ, теңдессіз сөздер.

Бұған дейін Қайрат Нұртастың шаңырағында дүркірегін той өткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Дембельге 160 күн қалды": Динара Сәтжан ұлына арнап жазба жариялады
14:17, 04 мамыр 2024
"Дембельге 160 күн қалды": Динара Сәтжан ұлына арнап жазба жариялады
Динара Сәтжан күйеуге тигелі жатыр
17:34, 08 қаңтар 2025
Динара Сәтжан күйеуге тигелі жатыр
Динара Сәтжан 43 жасқа толды: тележүргізуші күйеуі мен балаларына жылы лебізін білдірді
10:21, 22 қыркүйек 2025
Динара Сәтжан 43 жасқа толды: тележүргізуші күйеуі мен балаларына жылы лебізін білдірді
