#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Мәдениет және шоу-бизнес

Атыраулық жас электрик Қайрат Нұртастың сенімді серігіне айналды

Атыраулық жас электрик Қайрат Нұртастың сенімді серігіне айналды , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 12:26 Сурет: Instagram/kair_n
Бұрын "Атырау Жарық" компаниясында аға электриктің көмекшісі болып жұмыс істеген Бекет Шындаулетұлы Қайрат Нұртастың Алматыдағы концертіне техникалық маман ретінде қатысқан. Оның еңбек жолы жайлы толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Атырау қаласының тұрғыны Бекет Шындаулетұлы үш жыл бұрын бар болғаны электрик көмекшісі болса, жуырда ол танымал әншінің ауқымды концертін ұйымдастырушылардың бірі болды. Өзінің қызықты еңбек жолы жайлы ол Instagram парақшасында жазды.

"Болашақта да жобаларымыз көп болғай",- деп жазды Бекет дайындық пен концерт барысындағы бірнеше фотосуреттермен бөлісе отырып.

Instagram қолданушылары оның жетістігіне тәнті болып, пікір қалдырды. Көпшілігі Бекеттің оқиғасы еңбекқорлық пен табандылық адамның өмірін түбегейлі өзгерте алатынының нақты дәлелі екенін атап өтті.

Бұған дейін Батырхан Шүкеновтің жалғыз мұрагері – Мақсұт Шүкенов әкесі туралы естеліктерімен бөліскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қайрат Нұртастың Ташкенттегі концертінде қария әншінің бұрынғы қарызын еске салды
21:52, 23 мамыр 2025
Қайрат Нұртастың Ташкенттегі концертінде қария әншінің бұрынғы қарызын еске салды
Қарттар үйінде болған Қайрат Нұртастың әке-шешесі: Өз елінде, өз үйінде, өз төсегіңде жатқанға не жетсін
11:38, 02 желтоқсан 2023
Қарттар үйінде болған Қайрат Нұртастың әке-шешесі: Өз елінде, өз үйінде, өз төсегіңде жатқанға не жетсін
Сапасыз жолдар үшін қылмыстық жауапкершілік: Қазақстанда бақылау күшейтілді
17:12, 22 шілде 2025
Сапасыз жолдар үшін қылмыстық жауапкершілік: Қазақстанда бақылау күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: