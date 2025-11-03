#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Батырхан Шүкеновтің жалғыз мұрагері әкесі туралы естеліктерімен бөлісті

Батырхан Шүкеновтің жалғыз мұрагері әкесі туралы естеліктерімен бөлісті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 11:11 Сурет: бейнежазба скриншоты
Әнші Батырхан Шүкеновтің жалғыз ұлы Мақсұт Шүкенов марқұм әкесі жайлы жылы естеліктерімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі музыкант Батырхан Шүкенов 2015 жылы, 52 жасында жүрек талмасынан қайтыс болған еді. Ал оның ұлы Мақсұт әкесінің жолын қуып, өзі де музыкант атанды. Жуырда ол "Еуразия" телеарнасындағы "Доброе утро, Казахстан" бағдарламасында сұхбат берді.

Жүргізушілер Мақсұттан:

"Батырхан қандай әке еді?" – деп сұрады.

Мақсұттың айтуынша, әкесі үйде өте сабырлы адам болған, бірақ жиі қатты шаршап келетін. Отбасы мүшелері оған әрдайым түсіністікпен қараған.


"Үйде ол демалатын, тынығатын. Фортепианода отырып, әдемі әндер орындайтын. Сол сәттердің бәрі жадымда сақталған. Ол өте мейірімді әрі жақсы әке еді", – деді Мақсұт Шүкенов.

Сондай-ақ, ол әкесінің музыкалық мұрасын жаңғыртып, оны келешекке аманат ету басты жоспары екенін жасырмады.

Бұған дейін Опера әншісі Мария Мудряктың Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атанғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
