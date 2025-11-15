Бүгін – Қаллеки театры шымылдығын ашқан күн
Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасы 1991 жылғы 15 қарашада Ғабит Мүсіреповтің "Ақан сері – Ақтоқты" трагедиясымен ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы қойылымды театрдың негізін қалаушы, дарынды режиссер Жақып Омарұлы сахналады.
Театрдың тізгінін кейін Қадыр Жетпісбаев, Әзірбайжан Мәмбетов сынды талантты тұлғалар қолға алды.
2020 жылы елорданың сәулетіне сән берген жаңа театр ғимараты бой көтерді. Заманауи ғимаратта 635 орындық үлкен зал, 202 орындық камералық зал, музей бар.
Бүгінде театрдың репертуары жаңаша қойылымдармен толықтырылып келеді.
Мұхтар Әуезовтің "Абай", "Қорғансыздың күні", "Айман-Шолпан", Шыңғыс Айтматовтың "Ғасырдан да ұзақ күн", "Қызыл орамалды шынарым" сынды қойылымдары көрерменнің көзайымына айналды.
