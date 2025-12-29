#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Мәдениет және шоу-бизнес

Балалық шағымыз үшін рақмет: Димаш танымал актердің қазасына байланысты көңіл айтты

Балалық шағымыз үшін рақмет: Димаш танымал актердің қазасына байланысты көңіл айтты , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 10:20 Сурет: ru.dimashnews.com
Танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайберген "Менің атым Қожа" фильмінде басты рөлді сомдаған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Сегізбаевтың дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әнші 28 желтоқсанда, өзінің Instagram парақшасында Нұрлан Сегізбаевтың суретін жариялады.

"Қош бол, Қожа. Балалық шағымыз үшін рақмет. Жаныңыз жәнатта болсын Нұрлан аға",- деп жазды Димаш.

Сурет: Instagram/kudaibergenov.dimash

Бұған дейін қазақ киносының "Қожасы" – Нұрлан Сегізбаевтың 2025 жылғы 27 желтоқсанда қайтыс болғанын жазғанбыз.

Нұрлан Санжарұлы – қазақ мәдениеті мен өнерінің дамуына елеулі үлес қосқан тұлға. Ол өз ғұмырын шығармашылыққа, ұлттық руханиятқа арнап, кейінгі ұрпаққа өнеге болатын мол мұра қалдырды.

Өнерсүйер жұртшылыққа әлі күнге құндылығын жоймай келе жатқан Абдолла Қарсақбаевтың "Менің атым Қожа" фильміндегі басты рөлімен танымал өнер иесі қазақ кино өнеріндегі дара тұлға болды. Оның экранда жасаған көркем бейнелері отандық өнер тарихында айрықша орын алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Құдайберген Айтбайұлының дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтты
19:07, 13 маусым 2023
Мемлекет басшысы Құдайберген Айтбайұлының дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтты
Танымал актриса Күләш Қажығалиева өмірден өтті
15:40, 13 қыркүйек 2024
Танымал актриса Күләш Қажығалиева өмірден өтті
Президент жазушы Әкім Таразидің отбасы мен жақындарына көңіл айтты
11:05, 22 сәуір 2025
Президент жазушы Әкім Таразидің отбасы мен жақындарына көңіл айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: